Wisła Kraków właśnie zyskała wzmocnienie kadry bez konieczności przeprowadzania transferu? Portal 90minut.pl przekazał, że Enis Fazlagić został zgłoszony do rywalizacji w Fortuna 1 Lidze. Środkowy pomocnik był poważnie łączony z odejściem z klubu.

IMAGO / Newspix/ Zuza Twardosz/ 400mm.pl Na zdjęciu: Enis Fazlagić (Wisła Kraków)

Wisła Kraków ciągle szuka wzmocnień kadry walczącej o powrót do Ekstraklasy

Biała Gwiazda potrzebuje zwiększenia poziomu rywalizacji na pozycji środkowego pomocnika

Problemy krakowian może rozwiązać Enis Fazlagić, który został zgłoszony do rozgrywek

Wisła zgłosiła Fazlagicia do rozgrywek

Wisła Kraków rozpoczęła walkę o powrót do PKO BP Ekstraklasy od remisu w meczu z Górnikiem Łęczna i niesamowicie szczęśliwej wygranej w starciu z Polonią Warszawa. Biała Gwiazda po dwóch kolejkach ma na koncie cztery punkty i plasuje się na 6. lokacie.

Kadra ekipy prowadzonej przez Radosława Sobolewskiego nadal potrzebuje wzmocnień, szczególnie na pozycji środkowego pomocnika. Problemy w centralnej strefie boiska może rozwiązać “transfer”, o którym poinformował portal 90minut.pl.

Krakowianie zgłosili do rozgrywek Fortuna 1 Ligi zawodnika, który od dłuższego czasu był łączony z odejściem z klubu. Wszystko wskazuje na to, że trener Sobolewski w najbliższym spotkaniu przekona się, czy Enis Fazlagić to recepta na kłopoty środka pola.