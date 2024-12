fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła poszerza dział analiz

Wisła Kraków w tym sezonie walczy o awans do Ekstraklasy. To nadrzędny cel, o który będzie się starać w rundzie wiosennej. Na półmetku rozgrywek sytuacja nie jest najlepsza, bowiem zajmuje ona dopiero siódmą lokatę, a do miejsca gwarantującego bezpośrednią promocję do elity strata wynosi aż dziesięć punktów.

Zobacz: Skrót meczu Wisły Kraków

Wisła na boisku radzi sobie przeciętnie, za to przewagi szuka na innych polach. Prezes Jarosław Królewski ma wielkie nadzieje związane z zaawansowaną technologią, która ma w klubie odgrywać coraz większą rolę. O kolejnym przykładzie działań świadczących o realizacji tego planu informuje Szymon Janczyk z portalu Weszlo.com. Krakowianie sprowadzają bowiem wsparcie dla Piotra Wawrzynowa, czyli lidera zespołu analitycznego. Pracę w Wiśle rozpoczyna Adam Pięta, który w przeszłości był związany z Legią Warszawa czy Wartą Poznań.

Poszerzony dział analiz ma kontynuować rozwijanie platformy danych, wspierać proces skautingowy, optymalizować treningi oraz wdrażać nowe rozwiązania, dzięki którym Wisła będzie rozwijać się na rynku.

Wisła wykorzystała zaawansowaną technologię chociażby w wyborze Alberta Rude, który został jej trenerem w styczniu 2024 roku. Z Hiszpanem udało się sięgnąć po Puchar Polski, lecz z jego inicjatywy współpraca została zakończona po sezonie 2024/2025.