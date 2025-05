Trener z Betclic 1. ligi zwolniony. Klub sugerował mu skład

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Szoka

Znicz Pruszków bez trenra

Znicz Pruszków w tym sezonie prezentował się przyzwoicie, a biorąc pod uwagę kadrę tego zespołu, to nawet bardzo dobrze. Od kilki już tygodni wiadomo bowiem, że pruszkowianie utrzymają się w lidze, a walka toczyła się już tylko o jak najwyższą lokatę. Aktualnie zajmują oni 10. miejsce w tabeli Betclic 1. ligi, ale doszło do sensacyjnej decyzji władz klubu.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Grzegorz Szoka nie jest już trenerem Znicza Pruszków. Decyzja miała zapaść po ostatnim treningu zespołu, a to przez fakt, że szkoleniowiec nie chciał zgodzić się na sugerowany przez władze klubu skład do wystawienia na mecz ze Stalą Stalowa Wola. Z tego powodu został odsunięty do pracy w klubie.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Do końca sezonu Znicz Pruszków rozegra jeszcze mecze (poza starciem ze Stalą Stalowa Wola) ze Stalą Rzeszów oraz ŁKS-em Łódź. Jak sugeruje Tomasz Włodarczyk, drużynę w najbliżej kolejce poprowadzi jeden z trenerów z akademii i być może tak będzie do końca sezonu, a później dojdzie do wyłonienia nowego opiekuna drużyny.

Zobacz także: Sensacyjna zmiana dotycząca przyszłości Pululu. Mamy komentarz napastnika Jagiellonii! [NOWE INFORMACJE]