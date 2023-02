fot. PressFocus Na zdjęciu: Radosław Sobolewski

Wisła Kraków reaguje na zaistniałe problemy kadrowe. Radosław Sobolewski przyznał, że nieustannie monitorowana jest sytuacja na rynku transferowym. Przed końcem okienka pierwszoligowiec chce pozyskać bramkarza.

Wisła Kraków wzmocniła się zimą sześcioma piłkarzami

Aktualna sytuacja zmusza klub do rozglądania się za nowym bramkarzem

Powinien być to ostatni transfer “Białej Gwiazdy” tej zimy

Wisła poszukuje bramkarza

Wisła Kraków zanotowała udaną inaugurację rundy wiosennej. Po fatalnym przebiegu pierwszej części sezonu, kwestia awansu do Ekstraklasy poważnie się skomplikowała. Zimą dokonano więc wielu wzmocnień, a “Biała Gwiazda” okazała się w Polsce królem okienka. Jej szeregi wzmocniło aż sześciu zawodników, w tym pięciu Hiszpanów. Nowe nabytki pokazały się z dobrej strony w meczu z Resovią Rzeszów.

Prezes krakowskiego klubu Jarosław Królewski zakładał, że kolejne transfery będą przeprowadzane tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich jak kontuzje czy niepowtarzalna okazja na rynku. Poważne problemy zdrowotne Kamila Brody zmuszają Wisłę do rozglądania się za nowym bramkarzem, który byłby gotowy do walki o miejsce w składzie z Mikołajem Biegański. Jednocześnie Radosław Sobolewski zapewnił, że nie ma pomysłu na ściągnięcie nowego pomocnika w miejsce kontuzjowanego Vullneta Bashy.

– Klub działa non stop i cały czas rozglądamy się za zawodnikami na różnych pozycjach, także pod ewentualne wzmocnienia w kolejnym okienku transferowym. Cały czas praca jest wykonywana. Teraz mamy większy problem z Kamilem Brodą, dlatego rozglądamy się za bramkarzem. Natomiast na decyzję musimy jeszcze poczekać.

– Jeśli chodzi o Bashę, to myślę, że za dwa tygodnie będzie do grania. Teraz w jego miejsce wskakuje naturalnie Igor Sapała i bardzo się cieszę, że udał się ten transfer, że Igor dołączył do nas. Każdy widzi, że prezentuje naprawdę wysoki poziom umiejętności indywidualnych – przekonuje Sobolewski.

Wisła Kraków zajmuje obecnie dziesiąte miejsce w tabeli, a do strefy barażowej traci trzy punkty.

Zobacz również: