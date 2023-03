Wisła Kraków ponownie zwycięska Do tej pory Wisła Kraków była na wiosnę bezbłędna. Jakościowe wzmocnienia i dobrze przepracowana przerwa zimowa sprawiły, że w trzech meczach Biała Gwiazda zdobyła komplet punktów. W sobotę udała się natomiast do Katowic, gdzie grała z miejscowym GKS-em. Od pierwszych minut to goście z Krakowa mieli dużą przewagę nad przebiegiem gry.

Czytaj dalej…