Wisła Kraków świetnie radzi sobie na starcie rundy wiosennej. Biała Gwiazda pokonała w sobotę na wyjeździe GKS Katowice 3-1 i awansowała do strefy barażowej. Bohaterem spotkania został Luis Fernandez, który dwukrotnie trafił do siatki.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez

Wisła Kraków ograła GKS Katowice 3-1

Dwie bramki dla Białej Gwiazdy zdobył Luis Fernandez. Przełamał się także Angel Rodado

Ekipa Radosława Sobolewskiego awansowała do strefy barażowej

Wisła Kraków ponownie zwycięska

Do tej pory Wisła Kraków była na wiosnę bezbłędna. Jakościowe wzmocnienia i dobrze przepracowana przerwa zimowa sprawiły, że w trzech meczach Biała Gwiazda zdobyła komplet punktów. W sobotę udała się natomiast do Katowic, gdzie grała z miejscowym GKS-em.

Od pierwszych minut to goście z Krakowa mieli dużą przewagę nad przebiegiem gry. Brakowało natomiast dogodnych okazji strzeleckich, a lepsze sytuacje w polu karnym rywala tworzyli sobie gospodarze. GKS korzystał na błędach indywidualnych piłkarzy Wisły Kraków, lecz w kluczowych momentach brakowało precyzji. Na przerwę schodziliśmy z bezbramkowymi remisem.

Wisła Kraków zaczęła strzelanie tuż po zmianie stron. W 49. minucie Luis Fernandez popisał się piekielnie mocnym dośrodkowaniem w pole karne. Angel Rodado wyskoczył do piłki, lecz jej nie trącił. Wystarczyło to natomiast do zmylenia bramkarza gospodarzy, który nie zdołał interweniować i skapitulował. Chwilę później ponownie w roli głównej oglądaliśmy Fernandeza, który został sfaulowany w polu karnym. Sędzia Jarosław Przybysz podyktował rzut karny, który na drugą bramkę zamienił sam poszkodowany.

Na tym strzelanie się nie zakończyło. W 64. minucie zakończyła się kilkumiesięczna posucha Rodado, który po dośrodkowaniu Bartosza Jarocha wbił ją do siatki na wślizgu.

GKS stać było tylko na jedną bramkę. W 69. minucie trafił Jakub Arak. Później gospodarze przejęli inicjatywę, lecz nie byli w stanie realnie zagrozić bramce Mikołaja Biegańskiego.

Zwycięstwo pozwoliło Wiśle Kraków wskoczyć do strefy barażowej. Strata do liderującego ŁKS-u Łódź stopniała do ośmiu punktów.