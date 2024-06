Znamy pełny skład Fortuna 1 Ligi na sezon 2024/25

PressFocus Na zdjęciu: Zespół Arki Gdynia

Fortuna 1 Liga: Komplet drużyn w sezonie 2024/25

W niedzielę odbył się finał baraży o awans do Ekstraklasy pomiędzy Arką Gdynia a Motorem Lublin. Przez większą część meczu to zespół z województwa pomorskiego prowadził po trafieniu Olafa Kobackiego. Jednak podopieczni Mateusz Stolarskiego w 86. minucie doprowadzili do wyrównania za sprawą Bartosza Wolskiego, a w doliczonym czasie gry Jacques Ndiaye dał zwycięstwo lubelskiej drużynie. Tym samym to Motor Lublin dołączył do Lechii Gdańsk, także GKS-u Katowice i zagra w elicie, a Arka Gdynia natomiast zostaje w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi.

Dzień wcześniej również poznaliśmy rozstrzygnięcie w finale baraży o 1. ligę. Stal Stalowa Wola finalnie pokonała KKS Kalisz i to oni dołączyli do Pogoni Siedlce oraz Kotwicy Kołobrzeg, którzy będą w przyszłym sezonie występować na zapleczu Ekstraklasy.

Skład Fortuna 1 Ligi w sezonie 2024/25

1. Arka Gdynia 2. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3. Chrobry Głogów 4. GKS Tychy 5. Górnik Łęczna 6. Kotwica Kołobrzeg 7. ŁKS Łódź 8. Miedź Legnica 9. Odra Opole 10. Pogoń Siedlce 11. Polonia Warszawa 12. Ruch Chorzów 13. Stal Rzeszów 14. Stal Stalowa Wola 15. Warta Poznań 16. Wisła Kraków 17. Wisła Płock 18. Znicz Pruszków

