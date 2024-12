Rude w ogniu krytyki. Brutalna opinia dziennikarza o byłym trenerze Wisły

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Albert Rude

Rude nie do końca traktował projekt w Wiśle na sto procent – mówi Wojtowicz

Wisła Kraków w poprzednim sezonie pod koniec 2023 roku zdecydowała się zatrudnić nowego trenera. Stery w klubie przejął hiszpański szkoleniowiec Albert Rude. Zanim 37-latek trafił do stolicy Małopolski, mógł pochwalić się pracą m.in. w CF Monterrey czy Interze Miami jako asystent doświadczonego Diego Alonso. Z przybyciem zagranicznego trenera wiązano duże nadzieje, a jego głównym zadaniem miał być powrót z drużyną do Ekstraklasy.

Ostatecznie głównego celu nie udało się zrealizować. Natomiast pod wodzą Alberta Rude krakowski klub sięgnął niespodziewanie po Puchar Polski. Zdobycie historycznego trofeum jak się później okazało, było jedynym sukcesem Hiszpana z Wisłą Kraków.

Rude mimo chęci ze strony Wisły do dalszej współpracy zdecydował się ustąpić ze stanowiska. W programie “Studio Reymona” na kanale Goal.pl poruszony został wątek Hiszpana w roli trenera Białej Gwiazdy. Mocną opinią na temat byłego już opiekuna 13-krotnych mistrzów Polski podzielił się dziennikarz PAP – Grzegorz Wojtowicz. Jego zdaniem trener nie traktował tego projektu na sto procent.

– Według mnie jak się później okazało, to w sferze medialnej przy zatrudnieniu Alberta Rude było sporo przekłamań. Pamiętam konferencję trenera, a także sygnały z klubu jak to trener jest przygotowany do pracy w Wiśle, bo obejrzał wszystkie mecze od A do Z. […] Tymczasem okazało się, że Albert Rude w rzeczywistości odkrywał, jak wygląda 1. Liga w każdym kolejnym meczu. To była wiedza, która dość brutalnie go weryfikowała – powiedział Grzegorz Wojtowicz w programie “Studio Reymonta” na kanale Goal.pl

– Sam fakt, który później wyszedł, jak Rude traktował pracę w Wiśle. Przyjechał tutaj sam bez rodziny. Niedawno ukazał się wywiad, w którym opowiadał o różnych problemach, że to mu nie pomagało i dlatego zrezygnował z pracy w Wiśle, ponieważ czuł, że musi poświęcić się rodzinie. To pokazuje, że on nie do końca traktował ten projekt na sto procent – dodał dziennikarz PAP.