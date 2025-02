Mecz Ruch – Wisła lada moment wyprzedzi starcie Ruch – Widzew

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Wisła Kraków - Ruch Chorzów

Rekordowy mecz Ruch Chorzów – Wisła Kraków

Ruch Chorzów nawet nie ukrywa, jaki ma cel na pierwsze pół roku w Betclic 1. Lidze. W trakcie prezentacji drużyny kapitan Patryk Sikora, żegnając się z fanami, zakomunikował: “Do zobaczenia w Ekstraklasie”. Drogę w tym kierunku Niebiescy zaczną od jednego z pięciu wyjazdowych spotkań w drugiej części sezonu, mierząc się z Pogonią Siedlce. To, co jednak najbardziej elektryzuje kibiców, to wydarzenie, które będzie miało miejsce już w sobotę 22 lutego.

W ramach 21. kolejki odbędzie się Mecz Mistrzów z udziałem Ruchu Chorzów i Wisły Kraków. Tymczasem na profilu 14-krotnych mistrzów Polski na platformie X pojawiła się wiadomość, że wejściówki na spotkanie ma już 49 tysięcy osób. Tym samym sold out zbliża się dużymi krokami.

Zobacz również: Ruch Chorzów – sezon 2024/2025

Interesujące jest również to, że na trybunach Stadionu Śląskiego ma pojawić się duża grupa kibiców Białej Gwiazdy. Mowa nawet o ponad 20 tysiącach fanów. Jeśli to się potwierdzi, to przedstawiciele krakowskiej ekipy pobiją wyjazdowy rekord, należący od minionego roku do fanów Widzewa. Ci byli obecni przy okazji spotkania z ekipą z Chorzowa w liczbie 19-20 tysięcy widzów.

Sobotnia batalia na arenie przy ulicy Katowickiej zacznie się o godzinie 14:30. Chorzowianie przystąpi do starcia po meczu z Pogonią Siedlce. Z kolei Wisła ma za sobą przegrane spotkanie ze Zniczem Pruszków (0:1).