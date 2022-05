fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Skrobacz

Ruch Chorzów oficjalnie poinformował, że Jarosław Skrobacz przedłużył kontrakt. Nowa umowa 54-latka będzie obowiązywać do końca czerwca 2024 roku.

Ruch Chorzów w oficjalnym komunikacie ogłosił, że przedłużył kontrakt z Jarosławem Skrobaczem

Architekt awansu Niebieskich na zaplecze PKO Ekstraklasy związał się z klubem z Cichej na kolejne dwa sezony

Nie tylko pierwszy trenere, ale też jego asystencie przedłuży umowy

Ruch Chorzów nie zmieni sztabu szkoleniowego

Ruch Chorzów wywalczył w trakcie minionego weekendu awans do Fortuna 1 Ligi. Zadanie związane z powrotem Niebieskich na zaplecze Ekstraklasy zrealizował Jarosław Skrobacz. 54-latek został doceniony przez władze kluby, które podjęły decyzję o przedłużeniu umowy z trenerem.

Skrobacz zostanie w Ruchu co najmniej do końca czerwca 2024 roku. Sternicy Niebieskich jednocześnie porozumieli się w sprawie nowych umów z asystentami pierwszego trenera. Jan Woś i Wojciech Grzyb także przedłużyli kontrakty na kolejne dwa sezony.

Ruch w ostatniej kampanii eWinner 2 Ligi zakończył rywalizację na trzeciej pozycji, co było premiowane grą w barażach o awans do Fortuna 1 Ligi. Niebiescy w pokonanym polu pozostawili Rudunię Stężyca (1:0) oraz Motor Lublin (4:0). Tym samym dołączyli do Stali Rzeszów oraz Chojniczanki, które już wcześniej wywalczyły przepustkę do gry na zapleczu PKO Ekstraklasy.

Nowy sezon ligowy chorzowianie zaczną w połowie lipca. Na razie nie jest jeszcze znany terminarz rozgrywek.

