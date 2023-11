IMAGO/ BORYS GOGULSKI / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Radosław Sobolewski (Wisła Kraków)

Wisła Kraków gra w kratkę – efektowne zwycięstwa przeplatane są remisami lub niespodziewanymi porażkami

Czy Radosław Sobolewski może być pewny swojej posady? Na to pytanie odpowiada Jarosław Królewski

Prezes krakowskiego klubu był gościem programu “Przegląd Ligowy”

Wisła Kraków. Królewski: Dajemy sobie pole do swobody decyzji w przyszłości

Wisła Kraków po 13 kolejkach zajmuje 8. miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi. Drużyna Radosława Sobolewskiego nie jest w stanie utrzymać wysokiej dyspozycji, a efektowne mecze przeplata bezbarwnymi spotkaniami. W poprzednim tygodniu ekipa z Reymonta przegrała 1:2 z niżej notowanym Podbeskidziem. O tę wpadkę został zapytany Jarosław Królewski, z którym w programie “Przegląd Ligowy” rozmawiał Łukasz Olkowicz:

– Nie weszliśmy w to spotkanie z dobrym “flow”. Kartka nie pomogła nam w rozwinięciu skrzydeł. Wisła Kraków musi takie mecze wygrywać. Wiemy, jakie są nasze ambicje. Takie starcia musimy zamykać i piąć się w górę tabeli. Nie udało się, ale mamy w sobie dużo pokory. Mam nadzieję, że to wypadek przy pracy. Nie mamy ściśle określonych celów co do pozycji. Zależy mi na tym, by na koniec rundy Wisła znajdowała się blisko dwóch czołowych miejsc, ze stratą, która nie przekroczy czterech punktów.

Prezes Wisły odniósł się także do zbliżającego się zimowego okienka transferowego:

– Obserwujemy piłkarzy, którzy mogliby wzmocnić klub. Na razie trudno powiedzieć, czy przeprowadzimy ofensywę transferową i jaki będzie jej rozmiar. Wisła na pewno będzie aktywna, ale nie wiem, w jaki sposób. Nie bez powodu zdecydowaliśmy się na piłkarzy z Hiszpanii, ponieważ oni prezentują taki styl, jaki chcemy uskuteczniać w Krakowie. Ale nie jest tak, że sprowadzenie zawodników z tego rynku to nasza strategia. Mam nadzieję, że trafi tu coraz więcej jakościowych graczy.

Królewski odpowiedział także na pytanie dotyczące Radosława Sobolewskiego:

– W Wiśle nie ma nic pewnego. Drobne rzeczy decydują o wygranej czy przegranej. Każdy trener zdaje sobie z tego sprawę. Nie stawiamy ultimatum, dajemy sobie pole do swobody decyzji w przyszłości. Relacja trenera Sobolewskiego z piłkarzami jest na wysokim poziomie.