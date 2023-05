PressFocus Na zdjęciu: Marcin Krupa

GKS Katowice najprawdopodobniej zakończy sezon Fortuna 1. Ligi w środku stawki

Prezydent miasta nie pojawia się zbyt często na meczach

Teraz wytłumaczył, co może być powodem tych rzadkich wizyt

Prezydent Katowic: To nie przypadek, że nie chodzę na mecze piłkarzy

GKS Katowice zajmuje obecnie 9. miejsce w Fortuna 1. Lidze. Nie da się ukryć, że od wielu lat wymarzonym celem klubu jest awans do Ekstraklasy. Głos w sprawie aktualnego poziomu i wyników piłkarzy zabrał prezydent miasta, Marcin Krupa, który posłał kilka dość ostrych słów.

– To nie przypadek, że nie chodzę na mecze piłkarzy GKS-u Katowice. Po prostu czasami nie mogę patrzeć na to, co wyprawiają na boisku, zwłaszcza że wiem, że Ci ludzie potrafią grać w piłkę, a klub zapewnia im znakomite warunki – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

– Z PZPN-u dostaniecie premię 300.000 zł. Miasto Katowice dołoży Wam drugie tyle. A jak będziecie mijać chłopaków na korytarzu, to im powiedzcie, żeby wzięli się do roboty – mówił w trakcie spotkania z piłkarkami.

. @KrupaMarcinpl : To nie przypadek, że nie chodzę na mecze piłkarzy @_GKSKatowice_ . Po prostu czasami nie mogę patrzeć na to, co wyprawiają na boisku, zwłaszcza że wiem, że Ci ludzie potrafią grać w piłkę, a klub zapewnia im znakomite warunki — Rafał Musioł (@rafal_musiol) May 31, 2023

Zobacz także: Legia sprzeda ważnego zawodnika? Może zarobić kilka milionów