Wisła ponownie w Warszawie

W przeciągu kilku dni na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie dojdzie do pojedynku miejscowej Polonii z Wisłą Kraków. Obie drużyny spotkały się ze sobą we wtorek, w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Górą z tego starcia wyszły Czarne Koszule, które wygrały po dogrywce 3:2. Wiślacy mogą czuć duży niedosyt, bowiem do przerwy prowadzili 2:0, a w dogrywce Angel Rodado zmarnował rzut karny. Okazja do rehabilitacji nadchodzi bardzo szybko.

Piłkarzom Wisły do końca obecnego sezonu pozostały do rozegrania dwa spotkania – piątkowe z Polonią oraz zaległe z Miedzą, które odbędzie się w najbliższy czwartek. Wiślacy dzięki konsekwentnemu zbieraniu punktów pod wodzą Mariusza Jopa, 2024 rok mogą zakończyć nawet na czwartym miejscu w tabeli. Potrzebują do tego sześciu punktów w dwóch spotkaniach oraz korzystnych rozstrzygnięć w innych meczach, które odbędą się w ten weekend.

Najlepsi pod wodzą Jopa

Od 24 września, kiedy Mariusz Jop objął Wisłę zastępując na stanowisku trenera Kazimierza Moskala, drużyna zdobył 23 punkty w 10 rozegranych spotkaniach. Na koncie wiślaków jest siedem zwycięstw, dwa remisy i jedna porażka. Z pięciu wyjazdowych pojedynków Wisła wygrała w tym czasie aż cztery i będzie chciała ten bilans poprawić w piątkowy wieczór. Nie będzie o to jednak łatwo, bowiem Polonia w lidze wygrała trzy ostatnie mecze przed własną publicznością.

Mecze drużyny Polonia Warszawa Polonia Warszawa 2 (3) Wisła Kraków 2 Znicz Pruszków 2 Polonia Warszawa 1 Polonia Warszawa 1 Ruch Chorzów 0 ŁKS Łódź 0 Polonia Warszawa 0 Polonia Warszawa 1 Stal Rzeszów 0 Mecze drużyny Wisła Kraków Polonia Warszawa 2 (3) Wisła Kraków 2 Wisła Kraków 2 ŁKS Łódź 1 Wisła Kraków 1 Stal Rzeszów 1 Chrobry Głogów 0 Wisła Kraków 3 Stal Stalowa Wola 1 Wisła Kraków 5

Bez Igbekeme

Wisła tym razem będzie musiała sobie poradzić bez Jamesa Igbekeme, który w czwartek trafił do szpitala ze względu na ból w klatce piersiowej. Mariusz Jop z pewnością jednak dokona większej liczby zmian w porównaniu do wtorkowego spotkania Pucharu Polski. Do wyjściowego składu powinni wrócić między innymi Łukasz Zwoliński, Angel Rodado czy Marc Carbo.

Polonia – Wisła: przewidywane składy

Polonia: Kuchta – Terpiłowski, Grudniewski, Kołodziejski, Olszewski – Predenkiewicz, Poczobut, Bajdur, Azumendi, Durmus – Zjawiński

Wisła: Letkiewicz – Jaroch, Uryga, Kutwa, Mikulec – Kiss, Carbo, Duda, Baena – Rodado – Zwoliński

Czas na rewanż

Wisła Kraków mimo porażki w pucharowym meczu z Polonią, jest wyraźnym faworytem do wygranej w piątkowy wieczór. Wpływ na takie notowania z pewnością ma powrót podstawowych zawodników do wyjściowego składu. Czarne Koszule z pewnością będą jednak szukać swojej szansy.

Mecz Polonia - Wisła rozegrany zostanie w piątek (6 grudnia) o godzinie 20:30. Transmisja w telewizji będzie dostępna na kanale TVP Sport, a pojedynek skomentują Marcin Feddek i Tomasz Łapiński. Rywalizację można śledzić także w usłudze Betclic TV.