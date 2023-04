Spotkanie na szczycie Fortuna 1 Ligi. czyli Ruch Chorzów – Wisła Kraków wzbudza ogromne zainteresowanie wśród kibiców. Niebiescy poinformowali we wtorek, że wyprzedane już zostały wszystkie bilety na ten mecz.

Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów ma duże szanse na awans do Ekstraklasy

W 28. kolejce Niebiescy podejmą Wisłę Kraków

Ruch Chorzów poinformował, że wyprzedane zostały już wszystkie bilety na hitowe starcie

Wszystkie bilety na mecz Ruchu z Wisłą wyprzedane

Ruch Chorzów zaledwie awansował do Fortuna 1 Ligi. a już wkrótce może zrobić krok dalej i zanotować wielki powrót do Ekstraklasy. Niebiescy rozgrywają bardzo dobry sezon i po 25. kolejkach zajmują drugie miejsce w tabeli za ŁKS-em. Niewiele brakuje, żeby po sześciu latach wrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej.

22 kwietnia rozegrany zostanie hit. Ruch Chorzów zmierzy się z Wisłą Kraków. Spotkanie wzbudza tak wielkie zainteresowanie, że wyprzedane zostały już wszystkie bilety. Klub poinformował o tym we wtorek za pośrednictwem social mediów.

🔚 Wszystkie bilety na mecz z @WislaKrakowSA zostały wyprzedane‼️



PS Są jeszcze wolne miejsca na czwartkowe spotkanie z @TSP_SA 😉



🎟️ https://t.co/fj5ZFBuak4 pic.twitter.com/kfElAlv2pa — Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) April 4, 2023

Wcześniej Ruch czekają jeszcze mecze ligowe z Podbeskidziem Bielsko-Biała i Zagłębiem Sosnowiec. Jeśli Niebiescy nie zgubią punktów w tych dwóch spotkaniach, do rywalizacji z Białą Gwiazdą przystąpią z pozycji wicelidera tabeli Fortuna 1 Ligi.