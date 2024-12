Napastnik Interu Mediolan wraca do Polski. Wiemy, gdzie ma trafić Jan Żuberek [NASZ NEWS]

Independent Photo Agency Srl Alamy Na zdjęciu: Jan Żuberek (w środku)

Cztery lata we Włoszech

Jan Żuberek, syn Dzidosława, byłego gracza klubów Ekstraklasy, cztery lata temu wyjechał do Włoch. W styczniu 2020 roku zamienił AP Talent Białystok na SPAL. 18 miesięcy później przeniósł się do Interu Mediolan, zaczynając od drużyny U18. Potem był Inter U19 i Inter U20, a także wypożyczenie do Ternany.



W sierpniu tego roku 20-letni napastnik znów trafił na wypożyczenie, tym razem do trzecioligowego Lecco. Umowa zakładała pobyt w tym klubie przez cały sezon, ale z naszych informacji wynika, że wypożyczenie zostanie skrócone, a piłkarz trafi do Polski. Goal.pl ustalił, że jego nowym pracodawcą ma być Miedź Legnica.



W sumie brzmi to rozsądnie, ponieważ legnicki klub opuści Wiktor Bogacz, który – jak wiadomo – trafi do New York Red Bulls. W tej sprawie wszystko zmierza do szczęśliwego finału, procedowane są czynności niezbędne do tego, aby napastnik Miedzi mógł się przenieść za ocean.

To ma być następca Bogacza

Podobnie zaawansowana jest również sprawa z Żuberkiem. W takim sensie, że jak słyszymy, nic złego nie powinno się już tu wydarzyć w kontekście powrotu do Polski. Napastnik Interu ma być wypożyczony do Miedzi do końca obecnego sezonu.



Żuberek to reprezentant Polski młodszych kategorii wiekowych. Zaczynał w kadrze U14, a obecnie jest graczem kadry do lat 20. W barwach tej drużyny rozegrał 5 meczów, w których strzelił 2 gole.