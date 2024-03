Marcin Brosz został nowym trenerem Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. Jego kontrakt będzie obowiązywał do połowy 2025 roku.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcin Brosz

Marcin Brosz został nowym trenerem Termaliki

Uznany szkoleniowiec podpisał kontrakt do połowy 2025 roku

Kilka miesięcy temu zakończył pracę w młodzieżowej kadrze

Brosz z ambitnym celem. Wprowadzi Termalikę do Ekstraklasy?

Termalica od początku sezonu spisuje się poniżej oczekiwań. Mariusz Lewandowski dostał zimą szansę na ponowne przygotowanie swojej drużyny i poprawę rezultatów. Nie udało mu się tego osiągnąć, co poskutkowało zwolnieniem. We wtorek niecieczanie ogłosili natomiast nazwisko nowego trenera. Potwierdzili tym samym medialne doniesienia, bowiem stery w klubie przejął Marcin Brosz.

Były selekcjoner reprezentacji Polski U19 podpisał kontrakt do połowy 2025 roku. Spodziewa się po nim wiele dopiero w kontekście przyszłego sezonu, gdyż obecnie Termalica ma już znikome szanse na awans do Ekstraklasy. Do strefy barażowej traci bowiem aż dziesięć punktów.

Na trenerskim bezrobociu Brosz pozostawał od czerwca 2023 roku. Wówczas zrezygnował z prowadzenia kadry młodzieżowej. Wcześniej pracował między innymi w Koronie Kielce czy Piaście Gliwice, a najlepszy wynik osiągnął z Górnikiem Zabrze.

