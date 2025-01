Kotwica Kołobrzeg będzie mieć nowego trenera. Po sporej przerwie do pracy w zawodzie powraca Piotr Tworek, który postara się utrzymać zespół w Betclic 1. lidze.

PressFocus Na zdjęciu: Adam Dzik

Piotr Tworek obejmie Kotwicę Kołobrzeg

Kotwica Kołobrzeg to klub, który w ostatnich miesiącach był na ustach wszystkich w piłkarskiej Polsce. A to głównie za sprawą licznych problemów finansowych oraz organizacyjnych kontrowersji wokół osoby Adama Dzika, prezesa klubu. Poza tym także na boisku zespół beniaminka Betclic 1. ligi nie radził sobie zbyt dobrze. Aktualnie kołobrzeżanie zajmują 15. miejsce w ligowej tabeli.

Z tego też powodu wiadomo, że na wiosnę zespół ten będzie walczyć o utrzymanie w lidze i ta misja nie będzie łatwa. Jakiś czas temu w mediach pojawiły się informacje, że zespołem pożegna się dotychczasowy szkoleniowiec, a więc Ryszard Tarasiewicz, a teraz Kotwica wytypowała jego następcę. Według informacji przekazanych przez Norberta Skórzewskiego oraz Macieja Sobczaka na platformie X (dawniej Twitter), nowym szkoleniowiec Kotwicy Kołobrzeg zostanie Piotr Tworek.

Dla byłego szkoleniowca m.in. Śląska Wrocław i Warty Poznań to powrót na ławkę trenerską po kilku latach przerwy. Ostatni raz pracował on bowiem w roli szkoleniowca w maju 2022 roku. Wówczas pożegnał się po słabych wynikach ze Śląskiem Wrocław. Zanotował fatalną średnią punktową 0,90 pkt./mecz. Wcześniej jednak z sukcesami pracował w Warcie Poznań, z którą awansował do PKO Ekstraklasy oraz zajął wysokie 5. miejsce w debiutanckim sezonie.

