fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Królewski podtrzymuje. Kibice Wisły muszą wejść na Superpuchar Polski

Superpuchar Polski ma się wreszcie odbyć 2 kwietnia 2025 roku. Od początku sezonu poszukiwano daty, która będzie odpowiednia dla obu klubów. Jagiellonia Białystok podejmie na swoim stadionie pierwszoligową Wisłę Kraków. Gorącym tematem wciąż jest wejście kibiców Białej Gwiazdy na trybuny – od ponad roku trwa ogólnopolski protest, do którego przyłączają się kolejne kluby, odmawiając ich przyjęcia.

Wisła od dawna deklaruje, że bez swoich kibiców nie zamierza rozgrywać spotkania. Najprawdopodobniejsze rozwiązanie to walkower. Komenda Miejska Policji w Białymstoku wydała pozytywną opinię na wniosek o ich obecność.

Choć termin meczu coraz bliżej, sprawa wciąż nie została w pełni wyjaśniona. Wisła Kraków dalej nie otrzymała biletów, które rozdysponuje dla swoich kibiców. Królewski publicznie zwrócił się do prezesa Jagiellonii Ziemowita Deptuły z prośbą o odpowiedź. Podtrzymuje, że w innym wypadku pierwszoligowiec nie zagra.

“Rozumiemy, że zgodnie z regulaminem rozgrywek do 7 dni przed meczem macie czas aby udostępnić nam bilety dla kibiców, o które poprosiliśmy, natomiast dla nas kwestia organizacji tego wyjazdu jest kluczowa i potrzebujemy decyzji kierunkowej – musimy zmienić plany co do zgrupowań, hoteli i innych – to dla nas koszt nawet kilkuset tysięcy złotych a także obciążenie sportowe. Bez kibiców – pierwsza drużyna nie przyjedzie do Białegostoku nic się w tej deklaracji nie zmienia.” – napisał na portalu X właściciel Białej Gwiazdy.