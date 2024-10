fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Oficjalne składy na mecz Wisła Kraków – Bruk-Bet Termalica

Wisła Kraków i Bruk-Bet Termalica to zdecydowanie dwie ekipy, które celują w tym sezonie w awans do PKO BP Ekstraklasy z Betclic 1. Ligi. Na dzisiaj obie drużyny dzieli przepaść w ligowej tabeli. Białą Gwiazda ma na swoim koncie 12 punktów. Słonie legitymują się z kolei bilansem 29 oczek. Niemniej wiślacy mają trzy zaległe spotkania do rozegrania.

Wisła do piątkowej potyczki przystąpi, mogąc pochwalić się dwoma z rzędu zwycięstwami. Krakowska ekipa w pokonanym polu zostawiła Pogoń Siedlce (3:1) i Odrę Opole (5:0). Ponadto wywalczyła awans do 1/8 finału Pucharu Polski. Z kolei Bruk-Bet Termalica przed reprezentacyjną przerwą doznał niespodziewanej porażki ze Zniczem Pruszków (1:2). Wcześniej jednak notował długą passę bez przegranej.

Obie ekipy po raz ostatni mierzyły się ze sobą w maju. Wówczas ekipa z Niecieczy wysoko pokonała Wisłą (3:0). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między oboma zespołami Wisła i Bruk-Bet Termalica zaliczyły po dwa wygrane starcia, a raz miał miejsce remis.

Składy na mecz 13. kolejki Betclic 1. Ligi. Wisła – Bruk-Bet Termalica

Wisła: Letkiewicz – Mikulec, Łasicki, Uryga, Jaroch, Igbekeme, Carbo, Alfaro, Rodado, Kiss, Zwoliński

Bruk-Bet Termalica: Chovan – Putiwcew, Kasperkiewicz, Isik, Wolski, Ambrosiewicz, Hilbrycht, Dombrovskyi, Strzałek, Zapolnik, Karasek.

