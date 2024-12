PressFocus Na zdjęciu: Kamil Drygas

Inauguracja kolejki w Stalowej Woli

Kibice w Stalowej Woli chcieliby zakończyć tegoroczne domowe mecze zwycięstwem. Te delikatnie poprawiłoby niełatwą sytuację beniaminka, który stara się uniknąć degradacji. Ta jednak jednak prawdopodobna. Dorobek gospodarzy piątkowej batalii to zaledwie 11 oczek. Ponad trzy razy więcej punktów zgromadziła Miedź, która stara się wywalczyć bezpośredni awans z Betclic 1. Ligi.

Obustronne rozczarowanie

Po ostatnich wynikach widać, że Stal jest bez szans w starciu z ligowa czołówką. Efektem tego są porażki 1:5 z Arką Gdynia i Wisłą Kraków. Beniaminek musi zadowolić się mniejszymi sukcesami w postaci remisu z Polonią Warszawa i triumfu ze Zniczem Pruszków.

Miedź ma lekką zadyszkę, ponieważ u siebie dała się ograć innemu kandydatowi do spadku, czyli GKS-owi Tychy (1:3). Legniczanie nie zdołali też wygrać z rywalami z czołówki (remis 2:2 z Wisłą Płock i 1:1 z Bruk-Betem Nieciecza).

Mecze drużyny Stal Stalowa Wola Górnik Łęczna 2 Stal Stalowa Wola 0 Arka Gdynia 5 Stal Stalowa Wola 1 Stal Stalowa Wola 1 Wisła Kraków 5 Znicz Pruszków 0 Stal Stalowa Wola 1 Stal Stalowa Wola 1 Polonia Warszawa 1 Mecze drużyny Miedź Legnica Miedź Legnica 1 GKS Tychy 3 Miedź Legnica 2 Wisła Płock 2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 Miedź Legnica 1 Miedź Legnica 4 Pogoń Siedlce 1 Miedź Legnica 1 Legia Warszawa 2

Stal Stalowa Wola – Miedź Legnica: przewidywane składy

Miejscowym piłkarzom zostały jeszcze dwa mecze do rozegrania w 2024 roku. Miedź ma w planach jedno spotkanie więcej. Ligowe granie w tym roku jest już zatem na finiszu. Drużyny są zmęczone i czekają na chwilę wytchnienia. Na to przyjdzie jednak czas. Teraz trenerzy wystawią możliwie najsilniejsze składy i postarają się o zdobycz punktową.

Stal Stalowa Wola – Miedź Legnica: przewidywane składy

Miedź wróci na właściwe tory?

Piłkarze z Legnicy uchodzą za kandydata do znalezienia się w Ekstraklasie w następnym sezonie. Z kolei Stal może grać poziom niżej niż obecnie. Stąd każdy inny wynik niż triumf Miedzi będzie sporym zaskoczeniem. Beniaminek musi się napracować, aby wywalczyć chociaż punkt. To nie udało się w pierwszym bezpośrednim starciu, kiedy to lepsza okazała się Miedź (4:2).

Szanse na zwycięstwo Stal Stalowa Wola R R W P P P ? 19.1 % Remis 24.6 % Miedź Legnica W P W R R P ? 56.2 %

Mecz Stal Stalowa Wola - Miedź Legnica odbędzie się w piątek (6 grudnia) o godzinie 18:00. Mecz będzie można oglądać na stronie sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport.