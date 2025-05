Arka przypieczętuje awans do Ekstraklasy? Hitowy mecz z wiceliderem

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Arka o krok od awansu do Ekstraklasy

Arka Gdynia wiosną punktuje najlepiej z czołówki, co pozwoliło jej wskoczyć na fotel lidera tabeli i znacząco przybliżyć się do awansu do Ekstraklasy. Może to przypieczętować już w niedzielę – wystarczy ograć przed własną publicznością Termalicę. Mobilizacja w Gdyni jest olbrzymia, a kibice szykują się do piłkarskiego święta. Ekipa Dawida Szwargi uchodzi za faworyta, przede wszystkim mając na uwadze ostatnią dyspozycję niecieczan. Termalica oczywiście także ma o co grać, gdyż nie jest jeszcze pewna drugiego miejsca w tabeli. Początek niedzielnego meczu o godzinie 14:30.

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Arki

Remisem

Wygraną Termaliki Wygraną Arki

Remisem

Wygraną Termaliki 0 Votes

Standings # TEAM MP W D L GOALS GD PTS There is no data available.

Arka liderem, Termalica tuż za jej plecami

Termalica zakończyła rundę jesienną jako lider z wyraźną przewagą nad drugim miejscem w tabeli. Wiosną przydarzyło się już kilka wpadek, które mocno skomplikowały jej sytuację. Spadła na drugą lokatę, a Wisła Płock traci do niej pięć "oczek". Brak punktów w niedzielę może oznaczać, że do samego końca będzie drżała o bezpośredni awans do Ekstraklasy.

W lepszym położeniu znajduje się Arka Gdynia, która musi wykonać jeszcze tylko jeden krok. Trzy punkty w starciu z Termalicą pozwolą przypieczętować awans do elity. Ewentualna porażka spowoduje, że zespół Dawida Szwargi będzie musiał bezpośrednio ograć trzecią Wisłę Płock.

Mecze drużyny Bruk-Bet Termalica Nieciecza Stal Stalowa Wola 3 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 Stal Rzeszów 1 ŁKS Łódź 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0 Polonia Warszawa 3 Znicz Pruszków 0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 Wisła Kraków 2 Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Górnik Łęczna - Miedź Legnica - Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Kotwica Kołobrzeg -

Arka dalej bez porażki, Termalica nie może złapać regularności

Arka Gdynia pod wodzą Dawida Szwargi zaczęła wiosnę w bardzo dobrym stylu. Na ten moment szkoleniowiec wciąż pozostaje niepokonany, mimo kilku słabszych występów. W poprzedniej kolejce Arka zaliczyła wpadkę i tylko zremisowała na wyjeździe z Pogonią Siedlce (1-1). Wcześniej skromnie ograła Odrę Opole i podzieliła się punktami z Chrobrym Głogów.

Termalica z kolei nie może złapać regularności, co było jej mocną stroną w rundzie jesiennej. Gra wyraźnie słabiej, co wykorzystują jej rywale. Niecieczanie mają za sobą remis w hitowym starciu z Wisłą Kraków (2-2), a także zwycięstwo nad Zniczem Pruszków (1-0) i bolesną porażkę z Polonią Warszawa (0-3).

Arka - Termalica, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta traktują Arkę Gdynia. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.94. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Termaliki jest to 3.60. Kurs na remis wynosi z kolei 3.40. Przy okazji niedzielnego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Arka Gdynia Bruk-Bet Termalica Nieciecza Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 maja 2025 10:13 .

Who will win ? Arka Gdynia W W W R W R ? 46.6 % Remis 27.5 % Bruk-Bet Termalica Nieciecza R W W P W R ? 25.9 %

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.