Znicz – Wisła Płock, typy bukmacherskie

Znicz Pruszków w ostatnim sobotnim starciu na zapleczu PKO BP Ekstraklasy zmierzy się w roli gospodarza z Wisłą Płock. Będzie to jednocześnie sentymentalny powrót do przeszłości dla Mariusza Misiury, który jeszcze kilka miesięcy temu dowodził żółto-czerwonymi. Aktualnie wpływ na solidność Znicza ma trener Grzegorz Szoka, który sprawił, że dzisiaj nie tylko Nafciarze myślami przy walce o awans, ale coraz śmielej mówi się o tym w Pruszkowie. Szczególnie po wygranej z liderem rozgrywek. Ekipa z Płocka zwyciężyła natomiast w sześciu z ostatnich 10 spotkań w roli gościa. Może to dawać do myślenia. Mój typ: Wisła Płock wygra.

Znicz – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Zespół z Pruszkowa przed reprezentacyjną przerwą wykonał fantastyczną robotę, pokonując na wyjeździe Bruk-Bet Termalike (2:1). Znicz ogólnie może pochwalić się trzema kolejnymi meczami bez porażki. Wygrał w nich też z Pogonią Siedlce (1:0) i zremisował z Odrą Opole (1:1). Znicz aktualnie legitymuje się bilansem 19 punktów.

Tymczasem drużyna Mariusza Misiury zaliczyła ostatnio dwa z rzędu zwycięstwa. Wisła Płock w pokonanym polu zostawiła kolejno ŁKS (1:0) i Polonię Warszawa (4:1). Ogólnie w roli gościa Nafciarze w pięciu ostatnich potyczkach byli cztery razy górą i raz Wisła przegrała, gdy musiała uznać wyższość drużynie Marcina Brosza (2:4). Na koncie ekipy z Orlen Stadion jest obecnie 27 oczek.

Znicz – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na wygraną mają goście. Typ na zwycięstwo Wisły kształtuje się na poziomie 1.98. Remis wyceniono na 3.40. Z kolei opcję na ewentualną wygraną Znicza oszacowano na 3.45. Przy okazji rywalizacji drużyn Grzegorza Szoki i Mariusza Misiury można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Sprawdź, jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

Znicz Pruszków Wisła Płock 3.45 3.40 1.98 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2024 13:51 .

Znicz – Wisła Płock, typ kibiców

Znicz – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

W drużynie z Pruszkowa nie zagra na pewno jeden zawodnik. Trener Grzegorz Szoka nie będzie mógł skorzystać z usług Dominika Sokoła. Z kolei w zespole z Płocka trener Mariusz Misiura będzie miał wszystkich graczy do swojej dyspozycji.

Znicz – Wisła Płock, transmisja meczu

Sobotnia potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja z meczu Znicz Pruszków – Wisła Płock będzie dostępna na antenie TVP 3 od godziny 19:35. Rywalizację skomentują Marcin Feddek i Adam Marciniak. Ponadto mecz będzie dostępny na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, która jest dostępna na urządzenia mobilna i Smart TV. Online spotkanie można obejrzeć także dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

