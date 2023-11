IMAGO/Konrad Swierad Na zdjęciu: Olaf Kobacki

Zagłębie Sosnowiec – Arka Gdynia, typy i przewidywania

W Sosnowcu liczą na to, że każda seria ma swój koniec. Trudno bowiem Zagłębiu upatrywać argumentów sportowych w konfrontacji z tak silnym przeciwnikiem jak Arka. Gdynianie nabrali rozpędu i nie zamierzają się zatrzymać. Sądzę, że przyjezdni wrócą do domu z kompletem punktów i serią zwycięstw przedłużoną do ośmiu meczów. Mój typ: wygrana Arki.

Zagłębie Sosnowiec – Arka Gdynia, ostatnie wyniki

Gracze z Sosnowca są w poważnym kryzysie formy. Po raz ostatni w lidze wygrali oni w połowie września. Wówczas poradzili sobie z GKS-em Katowice. Ostatnio Zagłębie wywalczyło punkt po bezbramkowym remisie z Wisłą Kraków.

Na przeciwnym biegunie znajduje się Arka, która zachwyca kibiców swoimi wynikami. Gdynianie mają serię siedmiu kolejnych zwycięstw. W tym czasie awansowali oni do 1/8 finału Pucharu Polski. W Fortuna 1. Liga wygrali pięć spotkań. Ostatnio Arka ograła Podbeskidzie.

Zagłębie Sosnowiec – Arka Gdynia, historia

W minionym sezonie lepiej w meczach bezpośrednich wypadła Arka, która u siebie zremisowała z Zagłębiem 0:0. Gdynianie wygrali jednak w Sosnowcu 2:1.

Zagłębie Sosnowiec – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem będzie Arka. Kurs na wygraną gdynian; wynosi on około 1.95. Natomiast na zwycięstwo Zagłębia współczynnik oscyluje w granicach 3.65. Przy okazji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL, można liczyć na bonusy o łącznej wartości do nawet 635 zł.

Zagłębie Sosnowiec – Arka Gdynia, kto wygra

Zagłębie Sosnowiec – Arka Gdynia, przewidywane składy

Zagłębie: Kos – Jończy, Rozwandowicz, Bykow – Ryndak, Bonecki, Karwot, Ziemann – Zielonka, Biliński, Valencia

Arka: Lenarcik-Lipkowski, Dobrotka, Marcjanik, Gojny, Gol, Milewski, Skóra, Adamczyk, Kobacki, Czubak

Zagłębie Sosnowiec – Arka Gdynia, transmisja meczu

Początek meczu Zagłębie Sosnowiec – Arka Gdynia zaplanowano na niedzielę (12 listopada) o godzinie 18:00. Transmisja spotkania będzie dostępna w Polsat Box Go po wykupieniu odpowiedniego abonamentu.

