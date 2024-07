PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Malec

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

W minionym sezonie Ekstraklasy Zagłębie uplasowało się w dolnej połowie tabeli pod względem punktów zdobytych u siebie. Obiekt w Lubinie nie jest atutem graczy Waldemara Fornalika, którzy podejmą w niedzielę lidera tabeli. Pogoń jest w świetnym nastroju, udanie zaczęła sezon, a w dodatku potrafi punktować na wyjeździe, co pokazała miniona kampania. Sądzę, że faworyt poradzi sobie z presją i dopisze do swojego dorobku kolejne trzy oczka. Mój typ: wygrana Pogoni.

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

Piłkarze Waldemara Fornalika po powrocie z urlopów próbują ustabilizować formę. W okresie przygotowawczym lubinianie zaliczyli dwa zwycięstwa, jeden remis i jedną porażkę. Mało kto liczył jednak na wygraną w pierwszej kolejce Ekstraklasy, ponieważ Zagłębie rywalizowało w Warszawie z Legią. Miedziowi kończyli tę batalię w dziesiątkę, a do domu wrócili po porażce 0:2.

Identyczny bilans w meczach przygotowawczych zaliczyła Pogoń, która także dwukrotnie cieszyła się ze zwycięstwa, raz zremisowała, a raz musiała uznać wyższość przeciwnika. Szczecinianie w premierowej kolejce Ekstraklasy podejmowali na własnym obiekcie Koronę Kielce. Była to udana inauguracja dla ekipy Jensa Gustaffsona. Jego zawodnicy triumfowali aż 3:0 i zapewnili sobie pozycję lidera tabeli.

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin, historia

Miniony sezon był rozczarowujący dla Pogoni Szczecin, która zakończyła sezon poza strefą europejskich pucharów. Między innymi dlatego, że Portowcy dwukrotnie przegrali z Zagłębiem. Lubinianie najpierw zwyciężyli u siebie w stosunku 1:0, a w delegacji 2:0.

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu są goście. Kurs na ich wygraną wynosi mniej więcej 2.40, a typ na zwycięstwo Zagłębia Lubin to około 2.70. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.50. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik Pogoń Szczecin Jen Gustafsson Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Pogoń Szczecin Jen Gustafsson Rezerwowi Dominik Hladun 11 Arkadiusz Wozniak 13 Mateusz Grzybek 23 Patryk Kusztal 31 Igor Orlikowski 35 Filip Kocaba 61 Adam Radwanski 64 Vaclav Sejk 1 Dante Stipica 4 Leo Borges 17 Jakub Lis 21 João Gamboa 25 Wojciech Lisowski 51 Patryk Paryzek 61 Kacper Smolinski 68 Danijel Loncar 71 Olaf Korczakowski

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin, kto wygra?

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin, transmisja meczu

Mecz Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin transmitowany będzie na kanale telewizyjnym Canal+ Sport 3. Spotkania PKO BP Ekstraklasy możecie oglądać również przez internet – na platformie streamingowej CANAL+ online, do której można wykupić abonament za pośrednictwem naszego portalu.

Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Pierwszy gwizdek w rywalizacji na stadionie w Lubinie wybrzmi już w najbliższą niedzielę, 28 lipca o godzinie 14:45.

