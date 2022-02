Zagłębie Lubin – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (04.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Hołownia i Bartosz Slisz

Zagłębia – Legia: typy i kursy na mecz PKO Ekstraklasy. W jednym z pierwszych spotkań po zimowej przerwie spotkają się dwie drużyny niespodziewanie walczące w tym sezonie o utrzymanie. Obie niewątpliwie liczą na dobre rozpoczęcie rundy wiosennej i zgarnięcie kompletu punktów. W Lubinie można spodziewać się bardzo ciekawego spotkania.

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, typy i przewidywania

Nie ma wątpliwości, że już w pierwszym dniu rundy wiosennej PKO Ekstraklasy czekają nas wielkie emocje. Zapewnią je dwie drużyny, które potrzebują punktów w walce o utrzymanie. Po meczach sparingowych trudno powiedzieć, która drużyna wznowi rywalizację w lepszej formie, dlatego też nie pokusimy się o wskazanie ostatecznego rozstrzygnięcia.

Naszym zdaniem więcej atutów po swojej stronie ma zespół Legii, który do rundy wiosennej przystępuje mając wiele do udowodnienia. Podczas rozgrywanych w ramach przygotowań sparingowych spotkaniach Legia spisywała się dobrze, przemawiają za nią również wyniki ostatnich bezpośrednich pojedynków obu drużyn. Dlatego też stawiamy na gości, ale z podpórką w postaci remisu i dorzucamy do tego zakład na powyżej 1,5 bramki.

Fuksiarz 1.63 podwójna szansa: X2 i powżej 1,5 bramki Zagraj!

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Obie drużyny do rundy wiosennej przystępują w nieciekawej sytuacji. Legia po fatalny występach jesienią i doznaniu aż 13 porażek zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. Do bezpiecznego miejsca traci trzy punkty oraz ma jeszcze do rozegranie zaległe spotkanie z ostatnim Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Sytuacja Zagłębia jest tylko nieznacznie lepsza, bowiem Miedziowy plasują się na 14. lokacie z czterema punktami przewagi nad strefą spadkową. Sytuacja obu klubów może jednak ulec diametralnej zmianie, w zależności od wyniku piątkowego meczu.

Zagłębie i Legia mają za sobą bardzo dobry okres przygotowawczy, w którego trakcie wygrały wszystkie sparingowe spotkania. Nowi szkoleniowcy obu drużyn – Piotr Stokowiec i Aleksandar Vuković – mogą mieć więc powody do optymizmu, ale ich formę zweryfikują przede wszystkim ligowe boiska.

W ostatnich sparingowych spotkaniach Miedziowi pewnie 3:1 pokonali serbski FK Metalac, natomiast Legia nie dała żadnych szans rewelacji rundy jesiennej ekstraklasy – Radomiakowi Radom (4:0).

Zobacz także: aktualna tabela Ekstraklasy

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, historia

Legia Warszawa w ostatnich sezonach bardzo dobrze radziła sobie w meczach z Zagłębiem – wygrała cztery z pięciu ostatnich pojedynków. Zagłębie wygrało tylko jeden z siedmiu ostatnich.

Ostatni raz obie drużyny mierzyły się ze sobą 15 grudnia i mecz na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej zakończył się wysoką wygraną gospodarzy. Na listę strzelców wpisywali się Rafael Lopes, Tomas Pekhart i Mateusz Hołownia.

Za Legią w piątkowym meczu przemawia również historia ostatnich konfrontacji obu drużyn w Lubinie. Z 10 ostatnich aż osiem wygrała Legia. W pozostałych dwóch spotkaniach triumfowali gospodarze.

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Legalni bukmacherzy nie mają w tym meczu murowanego faworyta do zwycięstwa, ale patrząc na oferowane przez nich kursy jasno wynika, że większe szanse na wygrają dają drużynie Aleksandara Vukovicia, na zwycięstwo której kursy waha się w okolicy 2.00.

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie będziemy oczywiście mogli obejrzeć “na żywo” w polskiej telewizji. Transmisja z meczu, który rozpocznie się o godzinie 20:30, będzie prowadzona na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport i Canal+ 4K Ultra HD.

Cashback do 500 zł bez obrotu Nowy bukmacher na rynku Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.