Zagłębie Lubin – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (17.08.2024)

Zagłębie Lubin – Lech Poznań: typy bukmacherskie

Lech w żadnym wyjazdowym meczu tego sezonu nie zagrał wystarczająco dobrze, aby sięgnąć po pełną pulę punktów. Z kolei Zagłębie pozostaje niepokonane w Lubinie. To sprawia, że rosną szanse na podział punktów między tymi drużynami. To szczególnie prawdopodobne, ponieważ w dwóch ostatnich meczach bezpośrednich na stadionie Zagłębia, padł wynik 1:1. Lech ostatnio pokonał Miedziowych na ich terenie w grudniu 2021 roku. Mój typ: remis.

Zagłębie Lubin – Lech Poznań: ostatnie wyniki

Zagłębiu porażka przydarzyła się już na inaugurację sezonu w Warszawie z Legią (0:2). Później nastąpił progres, ponieważ lubinianie zapunktowali z Pogonią Szczecin (2:2). Wyczyn ten powtórzyli z Lechią Gdańsk (1:1), a w międzyczasie ograli 1:0 Puszczę Niepołomice.

Lech dotychczas grał w kratkę. Punktem wspólnym jest Poznań, gdzie Niels Frederiksen i spółka ograli Lechię Gdańsk (3:1) i Górnika Zabrze (2:0). Gorzej mają się sprawy poza Wielkopolską, ponieważ tam Lech uległ 1:2 Widzewowi Łódź oraz zremisował bezbramkowo z Rakowem Częstochowa.

Zagłębie Lubin – Lech Poznań: historia

Kluby te rywalizowały ze sobą już w tym roku. Za kadencji Mariusza Rumaka Lecha ograł u siebie Zagłębie 2:0. Tak dobrze nie było kilka miesięcy wcześniej w Lubinie, gdzie padł remis 1:1. Na pięć ostatnich bezpośrednich meczów poznaniacy wygrali dwa. Dwukrotnie nie udało się wyłonić zwycięzcy, a raz górą byli Miedziowi.

Zagłębie Lubin – Lech Poznań: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta rywalizacji widzą przyjezdnych z Poznania. Ich ewentualny triumf wart jest między 2.26 a 2.30. Najwyższe kursy są na remis (nawet 3.50). Z kolei opcja na ewentualne zwycięstwo Zagłębia została oszacowana na 3.00-3.10. Przy okazji meczu ekip Waldemara Fornalika i Nielsa Frederiksena można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umozliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Zagłębie Lubin – Lech Poznań, typ kibiców

Zagłębie Lubin – Lech Poznań, przewidywane składy

Oba zespoły podejdą do potyczki osłabione. W szeregach Zagłębia do pełni sił nie wrócił Kajetan Szmyt. W ekipie Lecha to samo można powiedzieć o Bartoszu Salamonie. Szans na występ nie mają też zmagający się z urazami Miha Blazic i Filip Dagerstal.

Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik Lech Poznań Niels Frederiksen

Zagłębie Lubin – Lech Poznań, transmisja meczu

Sobotnią konfrontację w ramach piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy z udziałem Zagłębia Lubin i Lecha Poznań będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Spotkanie zacznie się o godzinie 17:30 i będzie emitowane na antenie CANAL+ Sport 3. Ponadto dostęp do meczu zapewni usługa Canal+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

