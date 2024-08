Zagłębie Sosnowiec – ŁKS II Łódź: typy, kursy, zapowiedź (16.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Biliński

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS II Łódź, typy i przewidywania

Po trzech zwycięstwach i jednym remisie w Betclic 2. Lidze, piłkarze Zagłębia Sosnowiec podejmą ŁKS II Łódź w piątej serii gier. Podopieczni Marka Saganowskiego, aktualni wiceliderzy tabeli, będą chcieli przedłużyć swoją imponującą serię. Spadkowicz z 1. Ligi do tej pory prezentuje się bardzo solidnie i liczy na kolejne trzy punkty, żeby umocnić swoją pozycję w czołówce tabeli.

Piłkarze rezerw ŁKS-u wpadli w dołek. W trzech kolejnych spotkaniach nie zdołali strzelić gola. A w miniony weekend łodzianie ulegli Chojniczance Chojnice (0:1). Moim zdaniem seria zespołu Saganowskiego będzie kontynuowana i komplet punktów zdaje się w tym meczu powędrować do gospodarzy. Mój typ: Zwycięstwo Zagłębia Sosnowiec.

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS II Łódź, ostatnie wyniki

Zespół Zagłębia Sosnowiec w poprzedniej kolejce w meczu wyjazdowym bezbramkowo zremisowała z Zagłębiem II Lubin. Jednak w trzech pierwszych meczach tego sezonu ekipa Saganowskiego zdobyła komplet punktów, pokonując kolejno Olimpię Grudziądz (2:1), Rekord Bielsko-Biała (2:1) oraz Resovię Rzeszów (2:0). Dzięki temu sosnowiecka drużyna zajmuje 2. miejsce, a wyżej w tabeli jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki z dorobkiem 12 punktów.

ŁKS II Łódź przed kilkoma dniami uległa na własnym terenie Chojniczance Chojnice (0:1). Była to już druga porażka w sezonie, bowiem wcześniej Wieczysta Kraków strzeliła cztery gole. Podopieczni trenera Konrada Geregi rozpoczęli rozgrywki ligowe jednak od zwycięstwa nad Skrą Częstochowa (3:1). Jeden punkt łodzianom udało się zdobyć w domowym starciu z Wisłą Puławy (0:0).

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS II Łódź, historia

W piątek dojdzie do pierwszego meczu w historii Zagłębia Sosnowiec z ŁKS-em II Łódź. Jak dotąd obie drużyny nie spotkały się w przeszłości w żadnym spotkaniu.

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS II Łódź, kto wygra?

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS II Łódź, kursy bukmacherskie

Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku. Zespół Marka Saganowskiego jest na fali wznoszącej, a ich forma sugeruje, że są faworytem w nadchodzącym spotkaniu. Jeśli planujesz obstawić wynik nadchodzącego meczu pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec a ŁKS II Łódź, aktualne kursy bukmacherskie wskazują, to kursy wskazują, że faworytem są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Zagłębia Sosnowiec wynosi około 1.68. Z kolei kurs na wygraną ŁKS II Łódź to około 4.25, co sugeruje, że drużyna gości będzie musiała stawić czoła wyżej notowanemu zespołowi.

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS II Łódź, transmisja meczu

Spotkanie między Zagłębiem Sosnowiec a ŁKS-em II Łódź rozpocznie się w piątek (16 sierpnia) o godzinie 18:00. Transmisję na żywo będzie można śledzić w aplikacji TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl. Mecz możesz obejrzeć także w usłudze Betclic TV, do której dostęp uzyskasz rejestrując konto z kodem promocyjnym GOALPL.

