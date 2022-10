Zagłębie – Lechia: typy, kursy, zapowiedź (24.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Zagłębie Lubin

Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Kiedy wreszcie Lechia wygrzebie się z dnia tabeli? Zdają sobie to pytanie kibice biało-zielonych. Drużyna z Gdańska w niczym nie przypomina drużyny z ubiegłego sezonu, a zmiana na stanowisku trenera jak na razie nie przyniosła rezultatu. Posadę w przypadku braku zwycięstwa stracić może też Piotr Stokowiec, którego pozycja w Zagłębiu nie jest zbyt mocna.

Stadion Zaglebie Ekstraklasa Zagłębie Lubin Lechia Gdańsk 1.95 3.80 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2022 20:41 .

Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk, typy i przewidywania

W ostatnich tygodniach Zagłębie prezentowało się dość przyzwoicie. Aż przyszedł mecz z rewelacją tego sezonu – Widzew Łódź, który brutalnie zweryfikował defensywę Miedziowych. Zaledwie kilka dni później drużyna odpadła z pucharu Polski już na etapie 1/16, po porażce z II-go ligowym Motorem Lublin. Szybko zmieniło to sposób postrzegania pracy Piotra Stokowca przez zarząd Zagłębia. Trener jest już po rozmowie z włodarzami klubu i wie, że potrzebuje w najbliższych spotkaniach zwycięstw.

Zmiana trenera nie pomogła jak na razie w poprawie wyników Lechii Gdańsk, które w tym sezonie są katastrofalne. Drużyna o silnej kadrze, która w ubiegłym sezonie była czwarta, zupełnie zatraciła swoje atuty i w kampanii 2022/23 jest jedną z najgorszych drużyn w Ekstraklasie. Jest to między innymi pokłosiem całkowitej bierności na rynku transferowym w trakcie letniego okienka. Włodarze klubu poskąpili funduszy na wzmocnienia, za co płacą teraz wysoką cenę. Lechia nie ma obecnie argumentów przemawiających za tym, że kryzys uda się zażegnać. Nasz typ: Wygrana Zagłębia i Poniżej 3.5 gola.

STS 2.75 Wygrana Zagłębia i Poniżej 3.5 gola w meczu Odwiedź STS

Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk, ostatnie wyniki

Dzięki zwycięstwom nad Wisłą Płock i Górnikiem Zabrze bilans ostatnich meczów Zagłębia nie wygląda aż tak źle. Później udało im się jeszcze zremisować z Koroną Kielce, lecz następnie nadeszły porażki z Widzewem i Motorem Lublin. W obu tych meczach, Miedziowym brakowało skuteczności, bo kilka okazji bramkowych ku temu mieli.

W ostatnich meczach Lechii udało się kilkukrotnie wygrać, jednak były to głównie zwycięstwa przeciwko rywalom spoza Ekstraklasy. Podczas poprzednich 10 meczów udało się wygrać zaledwie raz – 1:0 z Cracovią. Ukazuje to skalę kryzysu Lechii Gdańsk. Sytuacji nie poprawia zbytnio nawet pewne zwycięstwo w 1/16 pucharu Polski z Radunią Stężyca 4:1.

Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk, sytuacja kadrowa

Komfortowej do końca sytuacji kadrowej nie ma Piotr Stokowiec, który w meczu z Lechią Gdańsk nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Kurminowskiego, Żubrowskiego i Kłudki. Względny komfort pod tym względem ma sztab szkoleniowy Budowlanych. Wszyscy zawodnicy są zdrowi i żaden nie narzekał ostatnio na uraz czy dyskomfort.

Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk, historia

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że w ubiegłym sezonie mecze Zagłębia i Lechii obfitowały w emocje. W Lubinie po zaciętym spotkaniu padł remis 2:2, choć biało-zieloni wygrywali już do przerwy 2:0. W Gdańsku gospodarze wygrali natomiast z Miedziowymi 2:1, choć nie była to dla nich łatwa przeprawa. Ogółem patrząc, niemal w każdym meczu tych drużyn gole padają z obu stron. To dobry prognostyk przed poniedziałkowym meczem, zamykającym 14. kolejkę Ekstraklasy.

Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem spotkania w Lubinie są gospodarze. Typ na zwycięstwo Zagłębia to ok. 1.90, podczas gdy kursy na wygraną Lechii Gdańsk sięgają aż 4.15. Remis wyceniany jest w przedziale między 3.75, a 3.90. Jeśli planujecie obstawiać ten mecz, zapoznajcie się wcześniej z ofertą bukmachera STS. Posiada on atrakcyjny bonus, który warto przy tym wykorzystać. To nawet 30 zł bonusu bez depozytu, który możecie wykorzystać dowolnie. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Zagłębie Lubin Remis Lechia Gdańsk 1.85 3.75 4.10 1.95 3.80 3.90 1.95 3.80 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2022 20:41 .

Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk, przewidywane składy

Zagłębie: Bieszczad – Kopacz, Ławniczak, Jach, Giorbelidze – Łakomy, Makowski, Gaprindashvili, Starzyński, Bohar – Adamski

Lechia: Kuciak – Stec, Nalepa, Maloca, Pietrzak – de Kamps, Durmus, Kubicki, Gajos, Conrado – Flavio Paixao

Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk, transmisja

Mecz Zagłębia z Lechią transmitowany będzie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek w poniedziałek 23 października o godzinie 20:30. To spotkanie możecie obejrzeć też w usłudze CANAL+ Online. Nasza promocja pozwala zaoszczędzić aż 96 zł. Zarejestrujcie konto za pośrednictwem naszej strony i wykupcie abonament na sześć miesięcy z góry – wtedy zapłacicie jedynie 198 zł zamiast 294 zł. Miesięczny abonament w standardowej ofercie to koszt 49 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.