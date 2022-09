Wolverhampton – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (17.09.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

W ten weekend rozegra się 8. kolejka Premier League, która będzie ostatnią przed przerwą reprezentacyjną. W sobotę mistrzowie Anglii zagrają na wyjeździe z Wolverhampton, a stawką jest fotel lidera ligowej tabeli. Obecnie zasiada na nim Arsenal, do którego Manchester City traci “oczko”. Czy podopieczni Pepa Guardioli wywiozą z Molineux Stadium komplet punktów? Początek spotkania o godzinie 13:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Wolverhampton – Manchester City, typy i przewidywania

Nie ulega wątpliwościom, że Manchester City w roli faworyta przystępowałby do starcia z każdym rywalem z Wysp Brytyjskich. Tym razem zmierzy się z Wolverhampton, które może pochwalić się serią trzech kolejnych spotkań bez porażki. Niewykluczone, że po środowym meczu w Lidze Mistrzów z Borussią Dortmund trener Pep Guardiola zdecyduje się na kilka rotacji w składzie, w związku z czym zobaczymy rzadziej występujących zawodników. Mistrzowie Anglii są maszyną do zdobywania bramek, a kluczową rolę w tej kwestii odgrywa Erling Haaland, który do siatki w obecnym sezonie trafiał już trzynastokrotnie. Siła ofensywna Manchesteru City powinna okazać się mocniejsza od solidności i minimalizmu Wolverhampton, zatem nie spodziewamy się na Molineux Stadium niespodzianki. Nasz typ – Manchester City wygra.

Wolverhampton – Manchester City, sytuacja kadrowa

Gospodarze sobotniej rywalizacji nie będą mogli skorzystać ze ściągniętego niedawno Sasy Kalajdzicia, bowiem napastnik w debiucie doznał poważnej kontuzji. W starciu z Manchesterem City zabraknie także kontuzjowanego Chiquinho.

Jeśli chodzi o mistrzów Anglii, tutaj sytuacja jest dosyć komfortowa. Na urazy narzekają jedynie Kyle Walker i Aymeric Laporte, w związku z czym ich występ stoi pod znakiem zapytania.

Wolverhampton – Manchester City, ostatnie wyniki

Wolverhampton bardzo słabo zaczął ligowy sezon, ale w ostatnich tygodniach radzi sobie dużo lepiej. W poprzedniej kolejce udało się bowiem osiągnąć pierwsze zwycięstwo w Premier League, pokonując 1-0 Southampton. Wcześniej “Wilki” remisowały z Bournemouth (0-0) i Newcastle (1-1), a także przegrały 0-1 z Tottenhamem. Na ten moment z sześcioma punktami na koncie zajmują w tabeli Premier League 14. miejsce.

Manchester City osiąga z kolei bardzo dobre wyniki, choć nie ustrzega się wpadek. Takowymi były remisy z Aston Villą (1-1) oraz Newcastle United (3-3). Z uwagi na przełożoną kolejkę Premier League, w ostatnim czasie mistrzowie Anglii mierzyli się jedynie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Kilka dni temu pokonali Borussię Dortmund 2-1, a wcześniej rozgromili na wyjeździe Sevillę 4-0.

Wolverhampton – Manchester City, historia

Manchester City to bardzo niewygodny przeciwnik dla Wolverhampton. W minionym sezonie obie ekipy mierzyły się jedynie na poziomie ligowym, a bilans jest dużo bardziej korzystny dla mistrzów Anglii. W rundzie jesiennej wygrali oni 1-0, zaś na wiosnę pokonali swojego najbliższego rywala aż 5-1. Po raz ostatni “Wilki” świętowały zwycięstwo z drużyną Pepa Guardioli w 2019 roku. Wówczas wygrali 3-2.

Wolverhampton – Manchester City, kursy bukmacherskie

Ogromnym faworytem w oczach bukmacherów jest Manchester City, bowiem kurs na jego zwycięstwo wynosi około 1,34. W przypadku wygranej Wolverhampton jest to nawet aż 9,0.

Wolverhampton – Manchester City, przewidywane składy

Wolverhampton: Sa, Jonny, Collins, Kilman, Ait Nouri, Nunes, Neves, Moutinho, Neto, Guedes, Podence

Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Gomez, Phillips, Rodri, Silva, Foden, Mahrez, Haaland

Wolverhampton – Manchester City, transmisja meczu

Spotkanie 8. kolejki Premier League pomiędzy Wolverhampton a Manchesterem City rozegra się w sobotę o godzinie 13:30. Transmisję będzie można śledzić w polskiej telewizji na CANAL+ Sport 2, a także za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

