Wolverhampton – Leeds: typy, kursy, zapowiedź (18.03.2023)

Wolverhampton – Leeds, typy i przewidywania

Wolverhampton uciekł nieco od strefy spadkowej, ale sytuacja wciąż jest daleka od korzystnej. Wilki rozgrywają słaby sezon i mają ogromne problemy w ofensywie. Obok Southamptonu i Evertonu strzelają najmniej bramek w lidze, jednak tracą ich mniej niż drużyny z dołu tabeli. W najbliższym meczu zmierzą się z Leeds, które nie ma już nic do stracenia. Dlatego też spodziewamy się spotkania w stylu wymiany ciosów.

Pawie niemal co roku walczą o utrzymanie, a sytuacji nie byli w stanie poprawić kolejni trenerzy. Leeds obecnie jest pod opieką Javiego Garcii, który zanotował do tej pory wygraną, porażkę i remis. Widać było jednak, że pod jego wodzą drużyna nieco odżyła. Koniec sezonu coraz bliżej, a jego drużyna zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. O utrzymanie nie będzie łatwo, ale Hiszpan na pewno zrobi, co w jego mocy. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Wolverhampton – Leeds, ostatnie wyniki

Obie drużyny nie mają czym się chwalić, jeśli chodzi o bilans ostatnich meczów. Wilkom udało się wygrać tylko z Tottenhamem, a oprócz tego zanotowały aż trzy porażki i remis. Najbardziej boli przegrana na własnym stadionie z Bournemouth, które również w tym sezonie nie zachwyca. Do poprawy jest wiele aspektów, ale przede wszystkim skuteczność.

Leeds wygrało 1:0 z Southampton, ale to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ich ostatnie sukcesy. Poza tym porażki ze słabiutkim Evertonem, a także z Fulham i Chelsea. W ostatniej kolejce po ciekawym widowisku Pawie zremisowały 2:2 z Brighton. Za postawę w meczu z Mewami należy ich jednak chwalić.

Wolverhampton – Leeds, sytuacja kadrowa

Niezdolnych do gry jest wielu zawodników Wolverhampton. Kontuzje wykluczyły Bueno, Chiquinho, Diego Costę i Kalajdzicia. Oprócz tego z dolegliwościami wciąż zmagają się Pablo Sarabia i Boubacar Traore. Oni również prawodpodobnie nie wystąpią w sobotnim meczu.

Mniej absencji jest w Leeds. Trener Javi Garcia nie będzie mógł jedynie powołać do kadry kontuzjowanych Adamsa, Dallasa i Forshawa. Dwaj Anglicy już od tygodni znajdują się poza kadrą Pawi.

Wolverhampton – Leeds, historia

Bilans spotkań między tymi drużynami w obecnym sezonie jest równy. Wilki wygrały z Leeds w meczu 1/16 finału pucharu ligi angielskiej. Pawie z kolei pokonały wcześniej Wolverhampton w Premier League, a konkretnie w 1. kolejce. Wówczas wyrównane spotkanie pełne emocji zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2:1.

Wolverhampton – Leeds, kursy bukmacherskie

Brak wyraźnego faworyta przed sobotnim meczem w Wolverhampton. Nieco niższy kurs bukmacherzy oferują na Wilki, niejako dając im większe szanse na zwycięstwo. Kurs na Leeds to już 3.40. Podobnie, bo na 3.30 wyceniany jest remis. Jeśli chcecie obstawiać ten mecz, warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Oferuje on bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy, że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Wolverhampton – Leeds, kto wygra

Wolverhampton – Leeds, przewidywane składy

Wolverhampton: Jose Sa – Semedo, Dawnson, Kilman, Johny – Neves, Lemina, Traore, Moutinho, Matheus Nunes – Jimenez

Leeds: Meslier – Ayling, Koch, Wober, Firpo – McKennie, Roca, Summerville, Aaronson, Harrison – Bamford

Wolverhampton – Leeds, transmisja

Spotkanie między Wolverhampton i Leeds będzie transmitowane jedynie na antenie Viaplay. Oznacza to, że nie obejrzycie go w tradycyjnej telewizji. Początek rywalizacji został zaplanowany na sobotę 18 marca o godzinie 16:00.

