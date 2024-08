Wolfsburg – Bayern: typy, kursy, zapowiedź (25.08.2024)

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

VfL Wolfsburg Bayern Monachium Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2024 12:43 .

Wolfsburg – Bayern, typy i przewidywania

Bayern Monachium przed startem ligowego sezonu jest bardzo dużą niewiadomą. W klubie doszło do kluczowej zmiany na ławce trenerskiej. Schedę po Thomasie Tuchelu przejął mało doświadczony Vincent Kompany, dla którego będzie to debiutancka praca w ekipie z najwyższej europejskiej półki. W Monachium wiele sobie po nim obiecują i liczą, że będzie odpowiedzią na Xabiego Alonso w Bayerze Leverkusen. Bawarczycy mają za sobą intensywne i udane przygotowania do sezonu. Pragną odzyskać mistrzostwo Niemiec, o co oczywiście nie będzie łatwo. W niedzielę w ramach 1. kolejki Bundesligi zagrają na wyjeździe z Wolfsburgiem, dla którego ten sezon też ma być znacznie bardziej udany od poprzedniego. Mój typ – powyżej 3,5 gola.

STS 2.05 Powyżej 3,5 gola Zagraj!

Wolfsburg – Bayern, ostatnie wyniki

Wolfsburg podczas przygotowań do sezonu rozegrał pięć meczów towarzyskich, z czego wygrał tylko przeciwko Lille. Wilki okazały się słabsze od Hannoveru (2-3) oraz Anderlechtu (1-2), a z Brentford i Como remisowali. Sezon Wolfsburg zainaugurował skromną wygraną 1-0 nad piątoligowym Koblenz w ramach 1/32 finału Pucharu Niemiec.

Bayern Monachium w meczach kontrolnych głównie zwyciężał. Na wyróżnienie zasługują dwie wygrane w rywalizacjach z Tottenhamem. W ramach 1/32 finału Pucharu Niemiec Bawarczycy zmierzyli się z drugoligowym Ulm, zwyciężając 4-0. Z dobrej strony pokazał się Michael Olise, który w oficjalnym debiucie zaliczył asystę.

Wolfsburg – Bayern, historia

W minionym sezonie Bayern dwukrotnie ograł Wolfsburg w rozgrywkach Bundesligi. Na Allianz Arena zwyciężył 2-0, zaś w wyjazdowym meczu również okazał się lepszy, wygrywając 2-1. Po raz ostatni Wilki świętowały triumf nad Bawarczykami w 2015 roku. Doskonale to ukazuje, jak wielkim dominatorem na krajowym podwórku jest Bayern. Ostatnie dziesięć meczów tych drużyn to dziewięć wygranych giganta z Monachium i tylko jeden remis.

Wolfsburg – Bayern, kursy bukmacherskie

Bayern Monachium to według bukmacherów wielki faworyt niedzielnego meczu. Kurs na wygraną gości wynosi najczęściej 1.48. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Wolfsburga jest to nawet 6.00. Kurs na remis waha się z kolei między 4.49 a 5.00. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Wolfsburg – Bayern, sytuacja kadrowa

Bayern Monachium nie będzie mógł w niedzielę skorzystać z kontuzjowanych Leroya Sane, Hirokiego Ito oraz Josipa Stanisicia. W ekipie Wolfsburga nie zobaczymy między innymi Bartosza Białka, zaś Jakub Kamiński jest przewidziany do gry w wyjściowej jedenastce.

Wolfsburg – Bayern, przewidywane składy

VfL Wolfsburg Ralph Hasenhüttl Bayern Monachium Vincent Kompany VfL Wolfsburg Ralph Hasenhüttl 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 GOALS SCORED/CONCEDED WHILE PLAYER IN ON THE FIELD 15-7 WIN RATIO 5 MINUTES PLAYED + PLAYER’S PERCENTAGE OF ALL MATCHES 1490′ (72%) 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Vincent Kompany Rezerwowi 2 Kilian Fischer 8 Nicolas Cozza 11 Tiago Tomas 12 Pavao Pervan 24 Bence Dárdai 31 Yannick Gerhardt 33 David Odogu 38 Bennit Bröger 43 Manuel Braun 8 Leon Goretzka 11 Kingsley Coman 15 Eric Dier 16 João Palhinha 17 Michael Olise 19 Alphonso Davies 25 Thomas Müller 26 Sven Ulreich 27 Konrad Laimer

Wolfsburg – Bayern, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Wolfsburga 0% Remisem 0% Wygraną Bayernu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Wolfsburga

Remisem

Wygraną Bayernu

Wolfsburg – Bayern, transmisja meczu

Niedzielny mecz 1. kolejki Bundesligi między Wolfsburgiem a Bayernem Monachium rozpocznie się o godzinie 15:30. Transmisja tego starcia będzie dostępna w platformie streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.