Wisła – Rapid, typy bukmacherskie

Wisła Kraków kontynuuje przygodę z europejskimi pucharami i po pokonaniu FK Llapi zapewniła swoim kibicom kolejne piłkarskie święto. Tak bowiem można określić czwartkowe spotkanie z Rapidem Wiedeń. Grający na co dzień na zapleczu Ekstraklasy wiślacy nie są naturalnie faworytem tej rywalizacji, ale nie mają nic do stracenia. Pojedynek z czwartym zespołem austriackiej ekstraklasy w poprzednim sezonie będzie dla piłkarzy Wisły świetną okazję do zaprezentowania się na tle bardzo wymagającego przeciwnika. Nie pokuszę się w tym przypadku o postawienie na niespodziankę i wygraną Wisły. Stawiam natomiast na gola Wisły. Taki zakład w Superbet można postawić po kursie 200. Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej. Mój typ: gol dla Wisły

Superbet KURS 200 gol dla Wisły Zagraj w Superbet!

Kurs 200 na gola Wisły w meczu z Rapidem

Sponsor Wisły Superbet przygotował na czwartkowe spotkanie specjalną ofertę – kurs 200 na przynajmniej jednego gola Wisły. Korzystając z tej oferty i stawiając taki zakład za 2 zł można zgarnąć bonus o wartości 400 zł. Z oferty skorzystasz rejestrując konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Poniżej szczegóły.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Wyraź zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie min. 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO z typem na gola Wisły w czwartkowym meczu z Rapidem (typ zakładu: Wisła Kraków – liczba goli – powyżej 0.5 lub Wisła Kraków strzeli gola – tak). Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli zakład okaże się trafiony, otrzymasz wygraną z kuponu oraz dodatkowo bonus o wartości 400 zł. Szczegóły znajdziesz w regulaminie

Wisła – Rapid, ostatnie wyniki

Wisła Kraków w poprzedniej rundzie stanęła na wysokości zadania i uporała się z reprezentującym Kosowo zespołem FK Llapi. W pierwszym meczu rozegranym w Krakowie Biała Gwiazda wygrała 2:0, natomiast w rewanżu zwyciężyła 2:1. Zespół Kazimierza Moskala nie tylko wywalczył awans do kolejnej rundy, ale również zdobył bardzo ważne punkty dla krajowego rankingu UEFA. Dla Wisły były to jedyne oficjalne spotkania w tym sezonie, bowiem jej ligowy mecz z ŁKS-em został przełożony.

Rapid nie rozpoczął jeszcze nowego sezonu i pierwszy oficjalny pojedynek stoczy w czwartek. W ramach przygotowań Austriacy rozegrali pięć sparingowych spotkań, z których wygrali trzy (11:0 z Herzogenburg, 3:2 z Debreczynem i 3:1 z Admirą). Ponadto doznali jednej porażki (0:3 ze Slavią Pragą) oraz zanotowali jeden remis (1:1 z Milanem).

Wisła – Rapid, historia

Obie drużyny nie miały do tej pory okazji rywalizować ze sobą, ale pojedynki polsko-austriackie mają bogatą historię. Wiślacy w sezonie 2006/07 mieli okazję mierzyć się w eliminacjach Pucharu UEFA z Mattersburgiem. Pierwszy mecz w Austrii zakończył się remisem 1:1, natomiast u siebie Wisła wygrała 1:0.

Rapid także ma na koncie wyeliminowanie polskiego zespołu. W sezonie 2022/23 okazał się lepszy w dwumeczu eliminacji Ligi Konferencji od Lechii Gdańsk. W Wiedniu padł bezbramkowy remis, natomiast w rewanżu górą był Rapid (2:1).

Łącznie odbyło się do tej pory 41 meczów pomiędzy zespołami z Polski i Austrii. Bilans jest korzystny dla naszego kraju (18-7-16). Polskie drużyny wygrały również 11 z 17 pucharowych rywalizacji.

Wisła – Rapid, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego spotkania, jak i całego dwumeczu jest oczywiście Rapid Wiedeń. Rozważając typ na wygraną Wisły można liczyć na kurs wynoszący około 4.20. Wygrana Rapidu to kursy sięgające 1.80.

Superbet przygotował na ten mecz specjalną promocję – kurs 200 na gola Wisły w czwartkowym meczu. Z oferty można skorzystać podając podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL. Więcej informacji na temat tej promocji znajdziesz wyżej.

Wisła – Rapid, przewidywane składy

Szkoleniowiec Wisły Kazimierz Moskal w czwartek nie będzie miał do dyspozycji wszystkich zawodników. Ze względów zdrowotnych nie zagrają Jesus Alfaro Kacper Duda, Igor Łasicki, Dawid Szot i Bartosz Talar. Trener nie będzie mógł także możliwości skorzystania z zakontraktowanych w ostatnich dniach Wiktora Biedrzyckiego, Frederico Duarte i Tamasa Kissa. Gotowy do gry jest natomiast inny nowy nabytek klubu Łukasz Zwoliński.

Rapid także nie będzie mógł zagrać w optymalnym zestawieniu. Do Krakowa z drużyną nie udało się dwóch pomocników – Louis Schaub i Nikolas Sattlberger.

Wisła: Cziczkan – Jaroch, Uryga, Colley, Mikules – Baena, Sapała, Carbo, Sukiennicki, Kiakos – Rodado

Rapid: Hedl – Bolla, Cvetkovic, Rauo Yao, Auer – Jansson, Sangare, Grgic, Seidl – Burgstaller, Beljo

Wisła – Rapid, transmisja meczu

Pierwszy mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Europy Wisła – Rapid rozegrany zostanie w czwartek (24 lipca) o godzinie 18:00. W telewizji mecz będzie transmitowany na kanałach TV4, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

