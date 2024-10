Wisła Puławy - Wieczysta Kraków, typy na mecz 12. kolejki Betclic 2. Ligi. Goście z Krakowa kontynuują marsz po awans do pierwszej ligi. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Wisła Puławy Wieczysta Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2024 07:38 .

Wisła – Wieczysta, typy i przewidywania

Wieczysta Kraków potwierdza wysokie aspiracje i punktuje na bardzo dobrym poziomie. Jest jednym z głównych kandydatów do awansu do pierwszej ligi, a obecnie zajmuje w tabeli drugą lokatę. Ustępuje jedynie Polonii Bytom, która radzi sobie jeszcze lepiej. Podopieczni trenera Sławomira Peszki notują serię trzech kolejnych wygranych i z pewnością pragną przedłużyć ją również w piątek. Wówczas podejmują na wyjeździe Wisłę Puławy, która na własnym terenie zdobyła do tej pory zdecydowaną większość wszystkich swoich punktów. Wyraźnym faworytem jest jednak Wieczysta, której potencjał kadrowy znacznie przewyższa praktycznie wszystkich rywali w drugiej lidze. Mój typ – wygrana Wieczystej.

Wisła – Wieczysta, ostatnie wyniki

Po nieudanym początku sezonu Wisła Puławy złapała bardzo dobrą passę, wygrywając pięciokrotnie w sześciu meczach. Ostatnie dwie kolejki to natomiast większe rozczarowanie, bowiem lepsze od niej okazały się Polonia Bytom (1-3) oraz Skra Częstochowa (1-2). W ligowej tabeli Wisła zajmuje dziewiąte miejsce, a do najbliższego rywala traci dziewięć punktów.

Wieczysta Kraków zażegnała chwilowy kryzys i wróciła na zwycięską ścieżkę, co pozwoliło jej zbliżyć się do liderującej Polonii Bytom. Ekipa z Krakowa ma na koncie trzy kolejne wygrane z drużynami z niższej półki – GKS-em Jastrzębie (1-0), Skrą Częstochowa (4-1) oraz Świtem Szczecin (3-0).

Wisła – Wieczysta, historia

Nie odnotowano bezpośrednich meczów obu tych drużyn w przeszłości.

Wisła – Wieczysta, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uznają Wieczystą Kraków za zdecydowanego faworyta piątkowego meczu. Kurs na zwycięstwo gości wynosi zaledwie 1.44. W przypadku ewentualnej wygranej Wisły Puławy jest to natomiast 6.00. Kurs na remis wynosi z kolei 4.40. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku.

Wisła Puławy Remis Wieczysta Kraków 6.00 4.40 1.44 6.00 4.40 1.44 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2024 07:38 .

Wisła – Wieczysta, kto wygra?

Wisła – Wieczysta, transmisja meczu

Piątkowy mecz Wisły Puławy z Wieczystą Kraków rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisję można śledzić wyłącznie w internecie, a zapewnia ją strona sport.tvp.pl, aplikacja TVP Sport oraz usługa usłudze Betclic TV. Dostęp do meczu można uzyskać zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Trzeba również posiadać na koncie dowolną ilość środków.

