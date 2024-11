Wisła Puławy - Rekord Bielsko Biała, typy na mecz 16. kolejki Betclic 2. Ligi. Wisła znajduje się w strefie barażowej i walczy o awans do pierwszej ligi. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Wisła Puławy Rekord Bielsko-Biała Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 listopada 2024 16:49 .

Wisła – Rekord, typy i przewidywania

Wisła Puławy przed sezonem miała bardzo duże problemy organizacyjne, przez co nie była pewna startu w rozgrywkach. Ostatecznie do nich przystąpiła, notując dość dobre wyniki. Na ten moment można ją traktować jako kandydata do awansu, choć dotychczasowe mecze wyróżniły trzech głównych faworytów. Wisła balansuje między środkiem tabeli a strefą barażową. W sobotę zagra przed własną publicznością z Rekordem Bielsko Biała. Przystąpi do tego starcia jako faworyt, mając na uwadze wyniki i formę beniaminka. Mój typ – wygrana Wisły.

Wisła – Rekord, ostatnie wyniki

Wisła Puławy liczy się w walce o awans do pierwszej ligi. Obecnie zajmuje szóste miejsce, gwarantujące grę w barażach. Strata do drugiej w tabeli Wieczystej Kraków jest natomiast bardzo poważna, bowiem wynosi aż 15 punktów. W ostatnich dwóch kolejkach Wisła odbiła się po serii porażek. Miniony weekend przyniósł zwycięstwo nad Olimpią Grudziądz (3-2). Wcześniej udało się ograć również Zagłębie Sosnowiec (1-0).

Rekord Bielsko Biała po awansie do drugiej ligi ma nadzieję, że uda się utrzymać w stawce. Na ten moment znajduje się tuż nad strefą spadkową, ale zajmuje miejsce, które skutkuje grą o utrzymanie w barażach. Rekord ma problemy z regularnym punktowaniem. Notuje serię trzech meczów bez wygranej – za sobą ma dwie porażki: z GKS-em Jastrzębie (0-2) i Świtem Szczecin (2-3) oraz remis ze Skrą Częstochowa (2-2).

Wisła – Rekord, historia

Wisła Puławy i Rekord Bielsko Biała nie mieli do tej pory okazji mierzyć się ze sobą. W sobotę będzie to pierwsze ich bezpośrednie spotkanie w historii.

Wisła – Rekord, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że faworytem do zdobycia trzech punktów będzie w sobotę Wisła Puławy. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.16. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Rekordu jest to natomiast 2.95. Kurs na remis wynosi z kolei 3.45. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

Wisła Puławy Remis Rekord Bielsko-Biała 2.16 3.45 2.95 2.16 3.45 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 listopada 2024 16:49 .

Wisła – Rekord, kto wygra?

Wisła – Rekord, transmisja meczu

Sobotni mecz 16. kolejki Betclic 2. Ligi między Wisłą Puławy – Rekordem Bielsko Biała rozpocznie się o godzinie 14:00. Nie będzie dostępna telewizyjna transmisja. Spotkanie można śledzić w internecie na stronie sport.tvp.pl, aplikacji TVP Sport oraz w usłudze Betclic TV. Dostęp uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

