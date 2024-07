Wisła Kraków – Polonia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (28.07.2024)

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła – Polonia, typy bukmacherskie

Do trzech razy sztuka? Wisła Kraków w tym sezonie podejmie kolejną próbę powrotu do Ekstraklasy. Pierwszy krok w tym kierunku będzie starała się zrobić w niedzielnym meczu z Polonią Warszawa przed własną publicznością. Przed pierwszym ligowym występem Biała Gwiazda zaliczyła solidne przetarcie w meczach europejskich pucharów, w których zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. W efekcie do niedzielnego meczu przystąpi w roli faworyta. Jeżeli Wisła zagra na poziomie, jaki zaprezentowała w pucharowych spotkaniach, nie powinna mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa. Mój typ: wygrana Wisły

Wisła – Polonia, ostatnie wyniki

Wisła Kraków dopiero w ten weekend zainauguruje ligowy sezon, bowiem jej mecz w 1. kolejce Betclic 1 Ligi z ŁKS-em Łódź został przełożony z uwagi na występy w europejskich pucharach. Biała Gwiazda ma już za sobą trzy występy na międzynarodowej arenie w tym sezonie. W pierwszej rundzie eliminacyjnej Ligi Europy drużyna Kazimierza Moskala uporała się z kosowskim KF Llapi, odnosząc dwa zwycięstwa – 2:0 u siebie i 2:1 na wyjeździe. W miniony czwartek rozegrała natomiast pierwsze spotkanie drugiej rundy, ze znacznie bardziej wymagającym rywalem jakim jest Rapid Wiedeń. Wiślacy postawili Austriakom trudne warunki, ale ostatecznie musieli uznać ich wyższość (1:2).

Polonia inauguracji nowego sezonu nie może natomiast zaliczyć do udanych. Przed tygodniem Czarne Koszule przegrały przed własną publicznością 0:1 ze Zniczem Pruszków, choć przystępowali do niego w roli faworyta. Teraz czeka ich jeszcze trudniejsze zadanie. Wywiezienie jednego punktu z Krakowa będzie dla nich sukcesem.

Wisła – Polonia, historia

Wisła miała okazję rywalizować z Polonią aż trzy razy w poprzednim sezonie. Wszystkie spotkania zakończyły się wygranymi Białej Gwiazdy. W lidze wiślacy wygrywali 3:2 (na wyjeździe) i 2:1 (u siebie). W 1/16 finału Pucharu Polski Wisła, która okazała się późniejszym triumfatorem całych rozgrywek, wygrała przed własną publicznością pewnie 3:0.

Wisła – Polonia, kursy bukmacherskie

Do niedzielnego spotkania w roli wyraźnego faworyta przystąpią podopieczni Kazimierza Moskala. Rozważając typ na zwycięstwo Wisły kurs w Betclic wynosi 1.51. Wygrana gości ze stolicy jest wyceniana kursem 5.40. Stawiając na remis kurs wynosi 4.50.

Wisła – Polonia, przewidywane składy

Wisła w niedzielnym meczu będzie musiała sobie poradzić bez kilku zawodników. W porównaniu do pucharowych pojedynków ze składu wypadł Marc Carbo, który musi pauzować za czerwoną kartkę, którą obejrzał jeszcze w poprzednim sezonie. Ze względów zdrowotnych na murawie nie pojawią się również Jesus Alfaro, Kacper Duda, Igor Łasicki i Dawid Szot. Do dyspozycji Kazimierza Moskala powinni natomiast być zakontraktowani w ostatnim tygodniu skrzydłowi – Frederico Duarte i Tamas Kiss.

Wisła: Cziczkan – Jaroch, Uryga, Colley, Krzyżanowski – Baena, Sapała, Sukiennicki, Kiss – Zwoliński – Rodado

Polonia: Kuchta – Predenkiewicz, Cisse, Grudniewski, Hoxhallari, Zawistowski – Auzmendi, Poczobut, Koton, Kluska – Zjawiński

Wisła – Polonia, typ kibiców

Wisła – Polonia, transmisja meczu

Mecz Wisła – Polonia rozegrany zostanie w niedzielę (28 lipca) o godzinie 14:30. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanale TVP Polonia. Spotkanie możesz obejrzeć także w usłudze Betclic TV, do której dostęp uzyskasz rejestrując konto z kodem promocyjnym GOALPL. Drogą internetową mecz będzie dostępny także na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

