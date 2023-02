Wisła Płock – Warta Poznań: typy, kursy, zapowiedź (03.02.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Zmagania 19. kolejki Ekstraklasy rozpoczniemy piątkowym starciem w Płocku, gdzie lokalna Wisła podejmie Wartę Poznań. Ekipa Dawida Szulczka w zeszłym tygodniu zatrzymała liderujący Raków Częstochowa, zaś “Nafciarze” chcą się zrehabilitować po porażce z Lechią Gdańsk. Początek spotkania o godzinie 18. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Stadion Kazimierz Gorski Ekstraklasa Wisła Płock Warta Poznań 2.23 3.30 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 lutego 2023 11:49 .

Wisła – Warta, typy i przewidywania

Po pierwszej wiosennej kolejce Ekstraklasy zdecydowanie lepsze nastroje panują w obozie Warty Poznań, która przed własną publicznością zremisowała z Rakowem Częstochowa. O wiele gorzej poradziła sobie Wisła Płock, która przegrała z bijącą się o utrzymanie Lechią Gdańsk. W piątek obie ekipy zagrają ze sobą w Płocku. “Nafciarzom” brakuje w ostatnim czasie pozytywnych informacji. Ich szeregi opuścił Davo, czyli jesienią najskuteczniejszy strzelec całego zespołu. Mając na uwadze, że Warta Dawida Szulczka jest świetnie przygotowana od strony taktycznej, spodziewamy się, że zdoła postawić się piątkowym gospodarzom. Nasz typ – wygrana Warty.

Wisła – Warta, sytuacja kadrowa

Wisła Płock nie będzie mogła skorzystać w piątek z Davo, który przeniósł się do ligi belgijskiej. Jedynym kontuzjowanym piłkarzem w jej szeregach jest Miroslav Gono. Jeśli chodzi o Wartę Poznań, lista absencji również nie jest długa. W najbliższym meczu nie zagrają Mateusz Kupczak i Bartosz Kieliba.

Wisła – Warta, ostatnie wyniki

Na inaugurację wiosennej rundy Wisła Płock przegrała z Lechią Gdańsk 0-1. Jedyną bramkę w meczu zdobył Łukasz Zwoliński. Po fenomenalnym początku sezonu “Nafciarze” spuścili z tonu i w chwili obecnej zajmują w tabeli siódmą lokatę.

18. kolejka była dla Warty Poznań bardzo udana. Na jej boisko przyjechał liderujący Raków Częstochowa, który już od 26. minuty musiał odrabiać straty. Spotkanie zakończyło się finalnie podziałem punktów, który stawia ekipę Dawida Szulczka w bardzo dobrym świetle.

Wisła – Warta, historia

Pierwsze bezpośrednie starcie w tym sezonie miało miejsce w 2. kolejce Ekstraklasy. Wówczas Wisła rozbiła Wartę na wyjeździe, pakując jej aż cztery bramki. Dwukrotnie na listę strzelców wpisali się wówczas Rafał Wolski oraz Davo.

Wisła – Warta, kursy bukmacherskie

Faworytem w oczach bukmacherów jest Wisła Płock, która do piątkowego meczu przystąpi w roli gospodarza. Kurs na jej zwycięstwo waha się między 2,19 a 2,23. W przypadku wygranej Warty Poznań jest to nawet 3,50. Stawiając kupon zapraszamy do skorzystania z promocji. Warto wykorzystać kod bonusowy Superbet GOAL.

Wisła – Warta, przewidywane składy

Wisła – Warta, transmisja meczu

Piątkowy mecz 19. kolejki Ekstraklasy między Wisłą Płock a Wartą Poznań rozpocznie się o godzinie 18. Telewizyjną transmisję można śledzić w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje możliwość obejrzenia spotkania również dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 60 zł (płacąc tylko 354 zł zamiast 414 zł).