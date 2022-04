Wisła Kraków – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (25.04.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez

Wisła Kraków – Wisła Płock: typy na mecz PKO Ekstraklasy. W ostatnim meczu 30. kolejki przed szansą wydostania się ze strefy spadkowej stanie Biała Gwiazda. Podopieczni Jerzego Brzęczka będą starali się wykorzystać atut własnego boiska.

Stadion Miejski im. Henryka Reymana Ekstraklasa Wisła Kraków Wisła Płock

Wisła Kraków – Wisła Płock, typy na mecz i przewidywania

Wisła Kraków chce pójść za ciosem i odnieść drugie zwycięstwo z rzędu przed własną publicznością. Dla Białej Gwiazdy to doskonała okazja do opuszczenia strefy spadkowej i złapania oddechu przed kolejnymi pojedynkami w końcówce sezonu. Gospodarze w poniedziałkowy wieczór będą mogli liczyć na gorący doping swoich kibiców, co pozostaje nie bez znaczenia. Z drugiej strony Wisła Płock wygrała dwa ostatnie wyjazdowe mecze i do Krakowa przyjedzie z zamiarem wywiezienia z niego przynajmniej jednego punktu. Nasz typ: podwójna szansa 1X i powyżej 1,5 bramki

Wisła Kraków – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

Szkoleniowcy obu zespołów nie będą mieli do swojej dyspozycji kilku zawodników. Jerzy Brzęczek nie będzie mógł skorzystać z usług Jakuba Błaszczykowskiego, Alana Urygim Josepha Colley’a i Piotra Starzyńskiego. Do kadry meczowej po przerwie prawdopodobnie wrócą Patryk Plewka i Mateusz Młyński. Pauzę za kartki odcierpiał również Enis Fazlagić.

W zespole Wisły Płock zabraknie pauzującego za kartki Antona Krivotsyuka, a także kontuzjowanych Rafała Wolskiego i Damiana Zbozienia. Pod dużym znakiem zapytania stoją również występy Damian Michalskiego, Damiana Rasaka i Damiana Warchoła.

Wisła Kraków – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Wisła Kraków przed poniedziałkowym spotkaniem zajmuje 16. miejsce w tabeli, ale ma tylko dwa punkty straty do bezpiecznego miejsca. Wygrana pozwoli drużynie Jerzego Brzęczka nie tylko wydostać się ze strefy spadkowej kosztem Zagłębia Lubin, ale także zrównać się punktami ze Śląskiem Wrocław. Zdobycie trzech punktów pozwoli również zniwelować do zaledwie dwóch punktów stratę do 12. w tabeli Jagiellonii Białystok/

Przed tygodniem Biała Gwiazda wywiozła jeden punkt z Wrocławia, gdzie zremisowała 1:1 z miejscowym Śląskiem. W ostatnim meczu przed własną publicznością wysoko 4:1 pokonała Górnik Zabrze. Była to jednocześnie pierwsza i jak na razie jedyna wygrana drużyny pod wodzą Jerzego Brzęczka. Patrząc jednak na prezentowaną przez ich drużynę formę, a także postawę innych drużyn uczestniczących w walce o utrzymanie, kibice Wisły mogą z optymizmem czekać na zbliżające się spotkania.

W poniedziałek rywalem Białej Gwiazdy będzie Wisła Płock, która w ostatnich tygodniach spisuje się ze zmiennym skutkiem. W ostatniej kolejce Nafciarze musieli u siebie uznać wyższość Lecha Poznań (0:1), ale we wcześniejszych dwóch meczach zgarnęli pełną pulę, wygrywając 2:1 z Pogonią Szczecin i 3:2 z Górnikiem Zabrze.

Zobacz także: aktualna tabela Ekstraklasy

Wisła Kraków – Wisła Płock, historia

W październikowym pojedynku obu drużyn górą była Wisła Płock, która wygrała 2:0 po dwóch trafieniach Łukasza Sekulskiego. W poprzednim sezonie oba pojedynki tych zespołów zakończyły się pewnymi wygranymi gości. Najpierw Nafciarze zwyciężyli 3:0 w Krakowie, a Biała Gwiazda zrewanżowała się wygraną 3:1 w Płocku.

Ostatnie zwycięstwo Wisła Kraków ze swoim najbliższym rywalem u siebie odniosła w czerwcu 2020 roku. Bramkę na wagę zwycięstwa z rzutu karnego zdobył Jakub Błaszczykowskiego, którego w poniedziałek nie zobaczymy na boisku.

Wisła Kraków – Wisła Płock, kursy

Bukmacherzy zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo w poniedziałkowym spotkaniu dają gospodarzom. Z kolei kursy na wygraną gości przekraczają nawet 4.00.

Wisła Kraków – Wisła Płock, przewidywane składy

Wisła Kraków: Kieszek – Gruszkowski, Frydrych, Sadlok, Hanousek – Poletanović, Fazlagić – Citaiszwili, Manu, Savić – Fernandez

Wisła Płock: Kamiński – Vallo, Rzeźniczak, Chrzanowski, Tomasik – Pawlak, Szwoch, Lesniak, Jorginho – Kolar, Sekulski

Wisła Kraków – Wisła Płock, transmisja meczu

Zamykający rywalizację w 30. kolejce PKO Ekstraklasy spotkanie Wisły Kraków z Wisłą Płock będzie transmitowane na kanałach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Komentarz do tego meczu zapewnią Michał Mitrut i Grzegorz Mielcarski.

