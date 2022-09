Wisła Kraków – Puszcza: typy, kursy, zapowiedź (02.09.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

W piątek zainauguruje dziewiąta kolejka 1. ligi. O godzinie 20:30 Wisła Kraków podejmie na własnym stadionie zespół Puszczy Niepołomice. Biała Gwiazda wciąż jest liderem, ale wchodzi teraz w okres bardzo trudnych spotkań. W najbliższy piątek zmierzy się z ekipą, którą można traktować jako największą sensację początku sezonu. Puszcza zajmuje bowiem szóste miejsce i skutecznie rywalizuje z wyżej notowanymi przeciwnikami. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Wisła – Puszcza, typy i przewidywania

Wisła Kraków zaczęła sezon na zapleczu Ekstraklasy lepiej, niż można się było tego spodziewać, natomiast w ostatnich tygodniach zalicza coraz więcej wpadek. Podopieczni trenera Jerzego Brzęczka wciąż zasiadają na fotelu lidera, choć za ich plecami robi się naprawdę gęsto i w przypadku gorszej serii można zanotować szybki spadek w tabeli. Aby tak się nie stało, Biała Gwiazda w dalszym ciągu musi stawiać na wynik, wszak celem na obecną kampanię jest powrót do elity. W najbliższy piątek Wisła zmierzy się przed własną publicznością z Puszczą Niepołomice, która jest największą pozytywną niespodzianką początku pierwszoligowego sezonu. Faworyt jest natomiast tylko jeden. Biała Gwiazda nie przegrała żadnego z czterech rozegranych na własnym terenie spotkań i spodziewamy się, że tym razem również się to nie zmieni. Nasz typ – wygrana Wisły.

Wisła – Puszcza, sytuacja kadrowa

W minioną środę Wisła Kraków zakontraktowała nowego środkowego obrońcę – Borisa Moltenisa, który będzie do dyspozycji Jerzego Brzęczka na najbliższe spotkanie z Puszczą Niepołomice. Na boisku na pewno zabraknie kontuzjowanych Jakuba Błaszczykowskiego, Zdenka Ondraszka, Alana Urygi, Momo Cisse oraz Michaela Pereiry. Do gry wrócił już za to Vullnet Basha, który w ostatnich tygodniach skarżył się na uraz.

Brzęczek nie będzie mógł także skorzystać z Luisa Fernandeza, który w meczu z Chrobrym Głogów otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę. Nie wiemy jeszcze, jak długo potrwa przerwa Hiszpana. Klub zapowiedział, że również wyciągnie wobec niego poważne konsekwencje.

Wisła – Puszcza, ostatnie mecze

W środku tygodnia rozegrana została 1/32 tegorocznej edycji Pucharu Polski. Wisła Kraków wysoko pokonała trzecioligowe rezerwy Legii Warszawa, natomiast Puszcza Niepołomice po dogrywce rozprawiła się ze Stalą Stalowa Wola. Obie ekipy awansowały do kolejnej fazy prestiżowego turnieju.

Jeśli chodzi o zmagania ligowe, Wisła w ubiegły weekend przegrała na wyjeździe z Chrobrym Głogów 1-2. Wcześniej 3-0 pokonała Skrę Bełchatów oraz przegrała 1-3 z GKS-em Tychy. Jak można zobaczyć, Biała Gwiazda w ostatnim czasie punktuje w kratkę, zdecydowanie gorzej niż w pierwszych kolejkach sezonu.

Puszcza Niepołomice ma za sobą serię trzech kolejnych spotkań bez porażki. W ubiegły weekend zremisowała bezbramkowo z Zagłębiem Sosnowiec, a wcześniej pokonała na wyjeździe Podbeskidzie (1-0) i podzieliła się punktami z Termalicą (0-0). W meczach z udziałem Puszczy pada niewiele bramek, bowiem po ośmiu kolejkach zdarzyło się ich raptem 14.

Wisła – Puszcza, historia

Na próżno szukać ligowych potyczek między tymi zespołami, natomiast często mierzyły się one w ramach meczów sparingowych. Po raz ostatni miało to miejsce w marcu 2022 roku. Wówczas Wisła Kraków wygrała aż 5-0. Z ostatnich pięciu bezpośrednich spotkań Biała Gwiazda wygrywała czterokrotnie, natomiast Puszcza raz.

Wisła – Puszcza, kursy bukmacherskie

Lider 1. ligi jest w oczach bukmacherów ogromnym faworytem. Kurs na zwycięstwo Wisły Kraków wynosi około 1,65, podczas gdy na Puszczę Niepołomice jest to nawet 6,0.

Wisła – Puszcza, przewidywane składy

Wisła Kraków: Biegański, Jaroch, Łasicki, Colley, Wachowiak, Basha, Balta, Młyński, Duda, Żyro, Rodado

Puszcza Niepołomice: Wrólewski, Pięczek, Wojcinowicz, Sołowiej, Koj, Siemaszko, Mroziński, Serafin, Cichoń, Tomalski, Thiakane

Wisła – Puszcza, transmisja meczu

Rywalizację pomiędzy Wisłą Kraków a Puszczą Niepołomice będzie można obejrzeć w polskiej telewizji na kanale Polsat Sport.

