Wigry Suwałki – Polonia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (30.10.2024)

Wigry Suwałki – Polonia Warszawa: przewidywania

To z pewnością może być bardzo ciekawe starcie w ramach 1/16 Pucharu Polski. Na stadionie w odległych Suwałkach miejscowe Wigry podejmą zespół Polonii Warszawa, która w tej rywalizacji uchodzi za zdecydowanego faworyta. Nie ma jednak co ukrywać, zespół Mariusza Pawlaka po pokonaniu w poprzedniej rundzie Chrobrego Głogów tym razem ma nieco łatwiejsze, a przynajmniej tak wydaje się na papierze, zadanie. Mój typ na to spotkanie: Polonia Warszawa wygra mecz.

Wigry Suwałki – Polonia Warszawa: ostatnie wyniki

Zespół Wigier Suwałki nieco zniknął z pierwszych stron gazet w naszym kraju, bowiem aktualnie rywalizacje w rozgrywkach Betclic 3. ligi. Tam w ostatnim czasie idzie im mocno przeciętnie, a nawet słabo. Zespół w pięciu ostatnich spotkaniach zdobył w sumie cztery punkty. W poprzedniej rundzie Pucharu Polski pokonali oni Świt Szczecin na własnym terenie.

Z kolei Polonia Warszawa po przejęciu zespołu przez Mariusza Pawlaka radzi sobie całkiem obiecująco, a już z pewnością zdecydowanie lepiej niż za kadencji Rafała Smalca. W ostatnim meczu Betclic 1. ligi zremisowali oni ze Stalą Stalowa Wola. Wcześniej jednak pokonali GKS Tychy oraz Chrobrego Głogów.

Wigry Suwałki – Polonia Warszawa: historia

Pomimo tego, że oba te zespoły znane są w Polsce i przez lata występowały na szczeblu centralnym, to środkowe spotkanie w ramach Pucharu Polski będzie ich pierwszym starciem w historii.

Wigry Suwałki – Polonia Warszawa: kto wygra?

Wigry Suwałki – Polonia Warszawa: transmisja

Mecz ten nie będzie transmitowany w telewizji, ani w internecie. Początek spotkania o godzinie 18:00 w środę 30 października 2024 roku.

