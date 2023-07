Widzew Łódź – Puszcza Niepołomice: typy, kursy, zapowiedź (23.07.2023)

IMAGO / RADOSLAW JOZWIAK / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Widzew Łódź

Widzew Łódź – Puszcza Niepołomice: przewidywania

Przed nami pierwszy mecz nowego sezonu w wykonaniu tych ekip. Na stadionie w Łodzi miejscowy Widzew podejmie beniaminka, czyli Puszczę Niepołomice. Nie będzie to jednak łatwe spotkanie dla drużyny Janusza Niedźwiedzia, bowiem drużyna Tomasza Tułacza przyzwyczaiła do walecznej gry w każdym spotkaniu. Nasz typ na to spotkanie: Widzew lub remis

Widzew Łódź – Puszcza Niepołomice: sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa w obu zespołach jest dobra. Być może nawet bardzo dobra. Zarówno Widzew, jak i Puszcza nie zgłaszają urazów swoich piłkarzy.

Widzew Łódź – Puszcza Niepołomice: ostatnie wyniki

Przed rozpoczęciem sezonu oba zespoły rozegrały serię kilku meczów sparingowych. Widzew Łódź zagrał m.in. z Odrą Opole (0:2), Stalą Rzeszów (4:2) i Wisłą Płock (1:1). Z kolei niepołomiczanie mierzyli się chociażby z Górnikiem Zabrze (3:1), Podbeskidziem (3:1) i Wisłą Kraków (0:0).

Oba zespoły grały ze sobą również w okresie przygotowawczym, wtedy padł wynik 1:0 dla łodzian.

Widzew Łódź – Puszcza Niepołomice: historia

W ostatnich latach odbyło się kilka spotkań pomiędzy tymi ekipa. Dwa razy wygrywał Widzew, raz padł remis, a jednokrotnie wygrała Puszcza Niepołomice.

Widzew Łódź – Puszcza Niepołomice: kursy bukmacherskie

Jako faworyta przed tym meczem bukmacherzy wskazują Widzew. Kurs na zwycięstwo ekipy z Łodzi wynosi około 1.90. Typ na wygraną Puszczy Niepołomice to natomiast 4.30. Linia na remis – w przedziale między 3.60, a 3.75.

Widzew Łódź – Puszcza Niepołomice: kto wygra

Widzew Łódź – Puszcza Niepołomice: transmisja

Podobnie jak w ubiegłym sezonie, prawa do transmitowania meczów Ekstraklasy posiada CANAL+. Mecz Widzew Łódź z Puszczą Niepołomice obejrzycie na kanałach CANAL+Sport, CANAL+Sport 3 i CANAL+4K Ultra. Początek rywalizacji w niedzielę 23 lipca o godzinie 20:00.