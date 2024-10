Widzew Łódź – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (04.10.2024)

Press Focus Na zdjęciu: Imad Rondic

Widzew Łódź – Korona Kielce: typy i przewidywania

Widzew w tym sezonie uczynił z Łodzi swoją twierdzę. Daniel Myśliwiec i spółka wygrali tu trzy na cztery mecze. Tymczasem Korona nie ma w zwyczaju wracać do Kielc z pełną zdobyczą punktową, co czyni gospodarzy jeszcze większym faworytem tej potyczki. Mój typ: wygrana Widzewa.

Widzew Łódź – Korona Kielce: ostatnie wyniki

Widzew wrzesień zaczął od porażki z Jagiellonią Białystok. Później było już tylko lepiej, ponieważ łodzianie awansowali do kolejnej rundy Pucharu Polski. W Ekstraklasie zdobyli natomiast 5/9 punktów, co oznacza, że są niepokonani od trzech spotkań.

Korona zapewnia swoim kibicom sporo emocji. Kielczanie przegrali ważny historycznie mecz z Radomiakiem, ale za to grają dalej w Pucharze Polski, gdzie pokonali Stal Mielec po rzutach karnych. Ostatnio postawili się Lechowi Poznań, z którym finalnie przegrali 2:3.

Widzew Łódź – Korona Kielce: historia

W minionym sezonie kluby te grały ze sobą tylko na poziomie Ekstraklasy. Korona przed własną publicznością zremisowała 1:1. Lepiej ten atut wykorzystali łodzianie, którzy wygrali 3:1.

Widzew Łódź – Korona Kielce: kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego meczu w ramach 11. kolejki PKO Ekstraklasy są piłkarze Widzewa . Jeśli myślisz, że po zwycięstwo sięgną łodzianie, to taki kurs oscyluje na około 2.25. Remis został wyceniony na mniej więcej 3.25. Tymczasem triumf Korony Kielce można obstawić z kursem około 3.10. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Widzew Łódź – Korona Kielce: przewidywane składy

Jedyny nieobecny w ekipie Daniela Myśliwca to kontuzjowany Bartłomiej Pawłowski. Jacek Zieliński przy ustalaniu składu musi pominąć trzy nazwiska. Są to leczący uraz: Godinho, Nono oraz Czyżycki.

Widzew Łódź Daniel Mysliwiec Korona Kielce Jacek Zielinski Widzew Łódź Daniel Mysliwiec 4-3-3 Przewidywany skład Korona Kielce Jacek Zielinski 3-4-3 Przewidywany skład Rezerwowi 2 Luis Silva 5 Kreshnik Hajrizi 7 Jakub Lukowski 17 Hubert Sobol 21 Pawel Kwiatkowski 25 Marek Hanousek 33 Jan Krzywanski 47 Antoni Klimek 62 Lirim Kastrati 77 Jakub Sypek 2 Dominick Zator 4 Piotr Malarczyk 7 Dawid Blanik 9 Evgeni Shikavka 10 Shuma Nagamatsu 21 Danny Trejo 24 Bartlomiej Smolarczyk 71 Wiktor Dlugosz 87 Rafal Mamla 88 Wojciech Kaminski

Widzew Łódź – Korona Kielce: kto wygra?

Widzew Łódź – Korona Kielce: transmisja meczu

Mecz Widzew Łódź – Korona Kielce odbędzie się w piątek (4 października) o godzinie 20:30. Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale Canal+ Sport 3. Wszystkie mecze PKO Ekstraklasy możesz oglądać również na platformie streamingowej CANAL+ online. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W ofercie znajduje się również pakiet meczów Ligi Mistrzów.

