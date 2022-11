PressFocus Na zdjęciu: Leicester City

West Ham United – Leicester City: typy i kursy na mecz Premier League. W 16. kolejce angielskiej ekstraklasy West Ham United podejmie u siebie Leicester City. „Lisy” liczą, że zanotują drugie zwycięstwo z rzędu w lidze. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

London Stadium Premier League West Ham Leicester 2.13 3.50 3.70

West Ham United – Leicester City, typy i przewidywania

Zarówno „Młoty”, jak i „Lisy” są negatywnym zaskoczeniem obecnej kampanii Premier League. Przed szesnastą serią gier West Ham United (15. miejsce) oraz Leicester City (14. lokata) są sąsiadami w tabeli. To spotkanie zatem będzie bardzo ważne w kontekście ewentualnej walki o utrzymanie. Obie ekipy mają po czternaście punktów na koncie i tylko dwa oczka przewagi nad strefą spadkową.

West Ham United stracił pierwszego gola w 9 z ostatnich 15 meczów. Nasz typ: pierwsza bramka – Leicester City.

West Ham United – Leicester City, sytuacja kadrowa

David Moyes raczej nie będzie mógł liczyć na obecność kontuzjowanego Maxwela Corneta. Jeśli chodzi o gości, to w zespole Brendana Rodgersa zabraknie takich zawodników jak Ryan Bertrand, James Justin, Ricardo Pereira oraz Caglar Soyuncu.

West Ham United – Leicester City, ostatnie wyniki

West Ham United ostatnio odpadł z Pucharu Ligi Angielskiej po tym, jak w rzutach karnych uległ Blackburn Rovers. Leicester City z kolei awansowało do 1/8 finału po zwycięstwie nad Newport County (3:0). Jeśli chodzi o inne rozgrywki, to „Młoty” dobrze radziły sobie w Lidze Konferencji Europy, ale z pięciu ostatnich meczów w ramach Premier League odniosły tylko jedno zwycięstwo. „Lisy” natomiast w tym samym czasie zanotowały trzy wygrane.

West Ham United – Leicester City, historia

West Ham United wyraźnie nie leży Leicester City. Z pięciu ostatnich spotkań pomiędzy tymi zespołami trzy razy wygrały „Młoty”, jedno zwycięstwo odniosły „Lisy” i raz byliśmy świadkami remisu, do którego doszło w 25. kolejce sezonu 2021/2022. Wówczas padł wynik 2:2, a na listę strzelców wpisali się Tielemans oraz Pereira po stronie Leicester City i Bowen oraz Dawson po stronie West Hamu United.

West Ham United – Leicester City, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem sobotniego meczu na London Stadium są gospodarze. Kurs na wygraną West Hamu United wynosi mniej więcej 2.10, a typ na zwycięstwo Leicester City to około 3.60. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.45. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

West Ham United – Leicester City, przewidywane składy

West Ham: Fabiański; Kehrer, Dawson, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Paqueta, Benrahma; Scamacca

Leicester: Ward; Castagne, Amartey, Faes, Thomas; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall, Barnes; Daka

West Ham United – Leicester City, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na London Stadium w sobotę 12 listopada o godzinie 16:00.

