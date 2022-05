West Ham – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (15.05.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

West Ham – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź. Pojedynek West Ham United z Manchesterem City to zdecydowanie najciekawiej zapowiadające się niedzielne spotkanie 37. kolejki Premier League. The Citizens są o krok od mistrzostwa Anglii, z kolei popularne Młoty wciąż liczą na przeskoczenie w tabeli Manchesteru United i udział w przyszłorocznej edycji Ligi Europy. Początek spotkania o godzinie 15:00.

London Stadium Premier League West Ham Manchester City 7.60 5.30 1.41 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2022 15:00 .

West Ham – Manchester City, typy i przewidywania

Faworytem spotkania jest Manchester City, ale West Ham z pewnością spróbuje powalczyć o korzystny rezultat w tym starciu. Niewątpliwie obie ekipy mają, o co walczyć dlatego liczymy na bardzo ofensywne nastawienie obu drużyn oraz sporą ilość sytuacji pod bramkowych. City strzeliło w tym sezonie ligowym 94 gole, popularne Młoty 56. Naszym typ na to spotkanie to: obie drużyny strzelą – TAK.

Fortuna 1,68 obie drużyny strzelą Odwiedź Fortuna

West Ham – Manchester City, sytuacja kadrowa

David Moyes ma nadzieję, że Craig Dawson i Said Benrahma będą gotowi, aby zmierzyć się z Manchesterem City, ale występ Saida Benrahma jest mniej prawdopodobny. Menedżer raczej ustawi formację ofensywną tak samo, jak przeciwko Norwich w zeszły weekend. Mecz od pierwszej minuty powinien też rozpocząć Tomas Soucek. Pep Guardiola ma spore problemy w formacji defensywnej. Niedostępni są Dias, Walker i Stones, a występ Fernandinho i Laporte stoi pod znakiem zapytania. W środku formacji defensywnej najprawdopodobniej zobaczymy Ake oraz Rodriego.

West Ham – Manchester City, ostatnie wyniki

West Ham w minionej kolejce wygrał 4:0 z Norwich, jednak wcześniej Młoty zaliczyli serię czterech porażek z rzędu i pięciu meczów bez zwycięstwa licząc wszystkie rozgrywki. Zespół Moyesa odpadł też z półfinału Ligi Europy przegrywając z Eintrachtem Frankfurt. Zajmują siódme miejsce w lidze ze stratą trzech punktów do szóstego Manchesteru United.

City notują serię pięciu zwycięstw z rzędu w Premier League, jednak nie zakwalifikowali się do finału Ligi MIstrzów przegrywając w dwumeczu z Realem Madryt w półfinale. Zajmują pierwsze miejsce w tabeli z przewagą trzech punktów nad drugim Liverpoolem i są bardzo bliscy zdobycia tytułu mistrza Anglii.

West Ham – Manchester City, historia

W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie Manchester City pokonał West Ham 2:1. Gole dla Obywateli zdobywali Gundogan oraz Fernandinho. Po stronie Młotów na listę strzelców wpisał się Lanzini. Ostatnie pięć pojedynków tych drużyn to trzy zwycięstwa podopiecznych Pepa Guardioli, jeden remis i jeden triumf West Hamu po rzutach karnych w 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej.

West Ham – Manchester City, typy bukmacherskie

West Ham – Manchester City, przewidywane składy

West Ham: Fabiański, Coufal, Dawson, Zouma, Cresswell, Rice, Soucek, Fornals, Noble, Bowen, Antonio

Manchester City: Ederson, Zinchenko, Ake, Rodri, Cancelo, De Bruyne, Gundogan, Silva, Mahrez, Sterling, Foden

West Ham – Manchester City, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie Premier League będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu West Ham – Manchester City transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Canal+ Sport.