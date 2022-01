Pressfocus Na zdjęciu: Craig Dawson

W niedzielne popołudnie o 1/32 finału Pucharu Anglii na Olympic Stadium o awans do kolejnej rundy rywalizować będą West Ham i Leeds United. To dwaj przedstawiciele Premier League, którzy wygrali swoje ostatnie ligowe mecze. Do najbliżej konfrontacji przystąpią zatem z chęcią odniesienia kolejnego zwycięstwa.

West Ham – Leeds United, typy i przewidywania

Gdyby o tym kto zakwalifikuje się do 1/16 finału Pucharu Anglii decydowały kursy bukmacherów, West Ham mógłby już oczekiwać na kolejnego przeciwnika. Leeds przynajmniej teoretycznie nie powinno bowiem specjalnie zagrozić londyńczykom. Pawie od momentu powrotu do Premier League grały z Młotami trzykrotnie i za każdym razem przegrały.

Naszym zdaniem West Ham będzie triumfatorem w najbliższej pucharowej batalii. Na kuponie obstawilibyśmy jednak gola dla obu drużyn, ponieważ taki scenariusz spełnił się w 9 z 15 ostatnich spotkań z udziałem Leeds. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

West Ham – Leeds United, sytuacja kadrowa

David Moyes w niedzielnej konfrontacji da szansę gry wielu piłkarzom, którzy przeważnie są rezerwowymi. W związku z tym nie powinniśmy spodziewać się, że naprzeciwko siebie staną Łukasz Fabiański i Mateusz Klich.

Szkoleniowiec West Hamu nie będzie miał do dyspozycji prawdopodobnie czterech zawodników. Z problemami zdrowotnymi zmagają się: Kurt Zouma, Angelo Ogbonna, Pablo Fornals oraz Aaron Cresswell. W Pucharze Narodów Afryki udział bierze Said Benrahma.

Sporo nieobecnych znajdziemy również w Leeds. Patrick Bamford wciąż dochodzi do pełni sprawności, więc Marcelo Bielsa nie skorzysta z Anglika. Ponadto do dyspozycji Argentyńczyka nie są: Kalvin Phillips, Liam Cooper, Rodrigo Moreno, Pascal Struijk, Charlie Cresswell, a także Jamie Shackleton.

West Ham – Leeds United, ostatnie wyniki

Napięty terminarz w grudniu dał się we znaki West Hamowi, który rozegrał aż osiem meczów. Londyńczycy pokonali Chelsea oraz Watford. O pozostałych woleliby zapomnieć. Zniżka formy poskutkowała bowiem między innymi odpadnięciem z Pucharu Ligi Angielskiej. W nowy rok Młoty wkroczyły jednak dobrze, ponieważ pokonali na wyjeździe Crystal Palace.

Dobrze styczeń rozpoczęli również zawodnicy Leeds. Podejmowali oni u siebie Burnley, które pokonali 3:1. Dla Pawi była to cenna wygrana oraz przyjemna odskocznia od poprzednich niezwykle trudnych i bolesnych potyczek. Drużyna Marcelo Bielsy rywalizowała z: Manchesterem City, Chelsea oraz Arsenalem. Łącznie straciła aż 14 goli, a strzeliła tylko trzy.

West Ham – Leeds United, historia

Kluby te grały ze sobą 65 razy. Bilans tej rywalizacji jest nieporównywalnie korzystniejszy dla Leeds, które triumfowało 34-krotnie. 12 pojedynków na swoją korzyść rozstrzygnął zaś West Ham. 19 razy miał miejsce remis.

West Ham – Leeds United, kursy bukmacherów

West Ham – Leeds United, przewidywane składy

West Ham: Areola; Fredericks, Dawson, Diop, Johnson; Kral, Noble; Yarmolenko, Vlasic, Masuaku; Bowen

Leeds: Meslier; Drameh, Ayling, Llorente, Firpo; Forshaw, Dallas; Summerville, Klich, James; Greenwood

West Ham – Leeds United, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w środę 8 stycznia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 39-letni Stuart Attwell. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 15:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Eleven Sports 4.

