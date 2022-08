West Ham – Brighton: typy, kursy, zapowiedź (21.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Leandro Trossard

West Ham – Brighton to niedzielna konfrontacja w ramach Premier League. Młoty rozpoczęły nowy sezon od dwóch porażek. Z kolei Mewy są niepokonane. Czy Brighton pójdzie za ciosem? Zapraszamy do przeczytania naszej zapowiedzi, w której można znaleźć między innymi kursy bukmacherskie, przewidywane składy oraz informację o transmisji.

London Stadium Premier League West Ham Brighton 2.35 3.40 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2022 09:04 .

West Ham – Brighton: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że gospodarze przełamią się i tym razem zanotują zwycięstwo. Londyńczycy do tej pory grali dwa razy i za każdym razem przegrywali. Porażka z Obywatelami w pewnym sensie jest do zrozumienia. Przegrana z Nottingham już mniej. Warto jednak dodać, że Młoty miały w spotkaniu rzut karny, którego nie wykorzystały (a konkretnie chodzi o Declana Rice’a). Teraz powinno być lepiej. Mewy spisują się w tym sezonie dobrze, ale może być im trudno o przedłużenie tej serii.

West Ham – Brighton: sytuacja kadrowa

W ekipie z Londynu na pewno nie zagra Nayef Aguerd. Pod znakiem zapytania stoi występ Craiga Dawsona. W szeregach Mew nie zobaczymy kontuzjowanego pomocnika Jakuba Modera.

West Ham – Brighton: ostatnie wyniki

West Ham United jest w tym momencie w dolnych rejonach tabeli Premier League. To jednak zrozumiałe. Wszak do tej pory zawodnicy WHU zanotowali same porażki. W pierwszej kolejce przegrali w domu z Man City 0:2. W drugim spotkaniu okazali się zaś słabsi od Nottingham (0:1). O wiele lepiej spisują się do tej pory gracze gości. Przyjezdni zanotowali wiktorię na Old Trafford (2:1 z Man Utd). W drugim spotkaniu Mewy zremisowały u siebie ze Srokami 0:0.

West Ham – Brighton: historia

Cztery ostatnie spotkania tych klubów… to same remisy. Między innymi tak właśnie było w poprzednim sezonie. W Londynie gracze WHU podzielili się oczkami z Brighton (1:1). W drugim spotkaniu goli było jeszcze więcej. Zawodnicy Brighton zremisowali zaś u siebie z londyńczykami 2:2.

West Ham – Brighton: kursy bukmacherskie

Faworytami do zdobycia trzech oczek są Młoty (na przykład w Superbet kurs na „1” wynosi 2,30).

West Ham – Brighton: przewidywane składy

West Ham: Fabiański – Coufal, Zouma, Johnson, Cresswell – Soucek, Rice, Fornals – Bowen, Antonio, Benrahma

Brighton: Sanchez – Veltman, Dunk, Webster – March, Mac Allister, Caicedo, Trossard – Gross, Lallana – Welbeck

West Ham – Brighton: transmisja

Mecz pomiędzy Młotami i Mewami będzie dostępny na platformie Viaplay. Niedzielna potyczka rozpocznie się o 15:00.