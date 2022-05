Watford – Leicester City: typy, kursy, zapowiedź (15.05.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Mecz Leicester City

Watford – Leicester City to jeden z niedzielnych meczów 37. kolejki angielskiej Premier League. Dla gospodarzy, którzy zostali zdegradowani, będzie to pożegnanie przed własną publicznością. Goście chcą zakończyć sezon w pierwszej dziesiątce tabeli.

Watford – Leicester City, typy i przewidywania

Oba zespoły nie błyszczą formą. Dla gospodarzy będzie to pożegnanie z Premier League przed własną publicznością i zapewne będą chcieli zdobyć punkty. Ostatnie wyniki Watfordu nie mogą napawać jednak optymizmem. Ekipa ta nie wygrała od siedmiu meczów. Na własnym boisku triumfowała po raz ostatni… 20 listopada. Podział punktów wydaje się całkiem prawdopodobny.

Watford – Leicester City, sytuacja kadrowa

Poza kadrą Watfordu są Tom Cleverley, Danny Rose, Cuchu Hernandez, Ismaila Sarr i Irman Louza. Jeśli chodzi o gości to w meczu tym nie zobaczymy Wilfreda Ndidiego, Ricardo Pereiry i Ryana Bertranda.

Watford – Leicester City, ostatnie wyniki

Piłkarze Watfordu nie mają już szans na utrzymanie. Na dwie kolejki przed końcem sezonu Premier League zajmują 19. miejsce w tabeli i mają w dorobku tylko 23 oczka. Szerszenie od dawna spisują się mizernie. W pięciu poprzednich kolejkach zdobyły zaledwie jeden punkt remisując z Evertonem 0:0.

Leicester City to aktualnie dziesiąta drużyna stawki. Dla nich ten sezon też jest rozczarowaniem. Ekipa Brendana Rodgersa miała ambicje, by bić się o awans do Ligi Mistrzów. Tak się jednak nie stało. W poprzednich czterech meczach Lisy doznały aż trzech porażek. Wygrały dopiero kilka dni temu ogrywając 3:0 najsłabszy zespół ligi, czyli Norwich City.

Zobacz także: tabela Premier League

Watford – Leicester City, historia

Zespoły te spotkają się już po raz trzeci w tym sezonie. W lidze Leicester City wygrało w listopadzie po jednostronnym meczu 4:2. Lisy były też górą w styczniu 2022 roku, gdy los sprawił, że ekipy te wpadły na siebie w rozgrywkach FA Cup. Padł wówczas wynik 4:1. Watford po raz ostatni pokonał ekipę z Leicester w marcu 2019 roku.

Watford – Leicester City, kursy bukmacherów

Watford – Leicester City, przewidywane składy

Watford: Foster – Masina, Samir, Kabasele, Ngakia – Sissoko, Kayembe, Gosling – Sema, Pedro, Kalu

Leicester: Schmeichel – Castagne, Evans, Soyuncu, Justin – Tielemans, Dewsbury-Hall – Barnes, Maddison, Albrighton – Vardy

Watford – Leicester City, transmisja meczu

Mecz Watford – Leicester City odbędzie się w niedzielę 15 maja o 15:00 czasu polskiego. Transmisja na Canal + Family w ramach multiliga Premier League i na Canal + Online.

