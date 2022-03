Watford – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (06.03.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Granit Xhaka

Watford – Arsenal to jeden z dwóch niedzielnych meczów angielskiej Premier League. Gospodarze bronią się przed spadkiem. Kilka dni temu sprawili dużą niespodziankę odbierając punkty Manchesterowi United. Teraz będą chcieli pójść za ciosem w spotkaniu z Kanonierami. W zapowiedzi znajdziecie kursy, typy i najważniejsze informacje o obu ekipach.

Watford – Arsenal, typy na mecz i przewidywania

Piłkarze Watfordu zawodzą na własnym boisku, gdzie w siedmiu ostatnich meczach nie zdobyli punktów. O przełamanie będzie trudno, bo Arsenal dobrze spisuje się w delegacji. Kanonierzy są poza tym w coraz lepszej dyspozycji. Inny wynik niż wygrana gości zostanie uznany za niespodziankę. Nasz typ: 2.

Watford – Arsenal, sytuacja kadrowa

Menedżer Roy Hodgson potwierdził, że do jego dyspozycji nie będzie w ten weekend Ismaila Sarr. To duże osłabienie ekipy gospodarzy. Prócz niego pauzować będą Nicolas Nkoulou i Danny Rose.

Nowych zmartwień kadrowych nie mają z kolei w Arsenalu. Eddie Nketiah i Nicolas Pepe weszli z ławki w ostatnim wygranym meczu Kanonierów. Możliwe, że tym razem zaczną zawody od pierwszej minuty. Nie wiadomą pozostaje tylko to czy zdolny do gry będzie Takehiro Tomiyasu.

Watford – Arsenal, ostatnie wyniki

Piłkarze Watfordu z satysfakcją przyjęli punkt zdobyty w meczu z Manchesterem United. Szerszenie nadal znajdują się jednak w strefie spadkowej, a do bezpiecznej lokaty tracą trzy punkty. Watford ma jeszcze przed sobą sześć meczów na własnym boisku i to w nich będzie zapewne szukać okazji do zwycięstw. Problem w tym, że ekipa z Vicarage Road przegrała siedem poprzednich spotkań przed własną publicznością.

W niedzielę gospodarzom będzie tym trudniej, że ich rywal, Arsenal, złapał w końcu wiatr w żagle. Potwierdzeniem tego było trzy lutowe wygrane z rzędu. Londyńska drużyna ogrywała kolejno Wolverhampton (dwukrotnie) i Brentford.

Kanonierzy mają o co grać. Aktualnie zajmują szóste miejsce w tabeli, ale warto odnotować, że zagrali trzy mecze mniej niż ich główni konkurenci w walce o pierwszą czwórkę. Ich strata do czwartego Manchesteru United wynosi tylko dwa oczka.

Arsenal ma ponadto dobrą passę na wyjazdach, bo wygrał trzy ostatnie mecze Premier League w delegacji. Najwyższy wynik na korzyść Kanonierów padł w spotkaniu z Norwich (5:0).

Zobacz także: Tabela Premier League

Watford – Arsenal, historia

Będzie to drugi mecz tych ekip w tym sezonie. W listopadzie Arsenal wygrał skromnie na własnym boisku 1:0. Autorem jedynego gola był wówczas Emile Smith Rowe. Znacznie bardziej zacięty był natomiast ostatni pojedynek na boisku w Watfordzie. W poprzednim sezonie padł tam remis 2:2. Kanonierzy mogli pluć sobie w brodę, bo po pierwszej połowie prowadzili już różnicą dwóch goli.

Watford – Arsenal, kursy bukmacherskie

Obecnie faworytami bukmacherów do wygranej są gracze Arsenalu. Wygrana Watfordu byłaby dużą niespodzianką.

Watford – Arsenal, przewidywane składy

Watford: Foster – Kamara, Samir, Cathcart, Ngakia – Sissoko, Louza, Cleverley – Sema, King, Dennis

Arsenal: Ramsdale – Tierney, Magalhaes, White, Soares – Partey, Xkaha – Martinelli, Odegaard, Saka – Lacazette

Watford – Arsenal, transmisja meczu

Mecz Watford – Arsenal zostanie rozegrany w niedzielę 6 marca o 15:00. Transmisja na żywo na antenie Canal + i Canal + Sport.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Zarejestruj się w Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.