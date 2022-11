PressFocus Na zdjęciu: Miguel Luis i Kamil Kościelny

Warta Poznań – Stal Mielec: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. W 17. kolejce naszej ligi dojdzie do starcia dwóch rewelacji trwającego sezonu – Warta Poznań podejmie Stal Mielec. Początek spotkania w piątek 11 listopada o godzinie 18:00.

Stadion Dyskobolii Ekstraklasa Warta Poznań Stal Mielec

Warta Poznań – Stal Mielec, typy i przewidywania

W piątek 11 listopada o godzinie 18:00 Warta Poznań zagra ze Stalą Mielec w meczu w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Co ciekawe, to spotkanie śmiało można nazwać „małym hitem” tej serii gier, ponieważ „Zieloni” plasują się na dziewiątym miejscu w tabeli, a „Biało-Niebiescy” są jeszcze większą rewelacją obecnych rozgrywek, bowiem zajmują piątą lokatę.

Stal Mielec przegrała w 7 z ostatnich 10 meczów wyjazdowych. Czy podobnie będzie tym razem? Nasz typ: zwycięstwo Warty Poznań.

Betfan 1.95 Wygrana Warty Poznań Zagraj!

Warta Poznań – Stal Mielec, sytuacja kadrowa

W drużynie gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Bartosza Kieliby oraz Jakuba Kiełba. Goście będą musieli radzić sobie bez Dominykasa Barauskasa i Mateusza Maka.

Warta Poznań – Stal Mielec, ostatnie wyniki

Warta Poznań w poprzedniej kolejce Ekstraklasy pokonała wynikiem 2:0 zespół Piasta Gliwice, a jej bilans w ostatnich pięciu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach to trzy zwycięstwa, jedna porażka i jeden remis. Stal Mielec również wygrała w 16. serii gier naszej ligi (3:0 z Zagłębiem Lubin), a jeśli chodzi o pięć ostatnich meczów, to zaliczyła dwa zwycięstwa, dwie porażki oraz jeden remis.

Warta Poznań – Stal Mielec, historia

W bezpośrednich pojedynkach pomiędzy „Zielonymi” a „Biało-Niebieskimi” ostatnio lepiej wypadała Warta Poznań. Na pięć poprzednich spotkań między tymi zespołami klub z Wielkopolski wygrał dwukrotnie, ekipa z Podkarpacia odniosła jedno zwycięstwo i byliśmy świadkami dwóch remisów.

Warta Poznań – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Faworytem meczu w Grodzisku jest Warta Poznań. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 2.00, a typ na zwycięstwo Stali Mielec to mniej więcej 4.20. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.35. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 600 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Warta Poznań – Stal Mielec, przewidywane składy

Warta: Grobelny; Stavropoulos, Ivanov, Szymonowicz; Grzesik, Kopczyński, Kupczak, Kościelny; Miguel Luis, Zrelak, Szmyt

Stal: Mrozek; Matras, Kruk, Fils; Gerbowski, Wlazło, Kasperkiewicz, Getinger; Ratajczyk, Hamulic, Domański

Warta Poznań – Stal Mielec, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Family. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 49 zł miesięcznie. Początek meczu w Grodzisku w piątek 11 listopada o godzinie 18:00.

