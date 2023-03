Warta Poznań – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (19.03.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Kubicki

Warta Poznań – Lechia Gdańsk, typy i przewidywania

W konfrontacji Warta kontra Lechia nie jest przesądzone który zespół sięgnie po pełną pulę. Więcej argumentów piłkarskich mają poznaniacy, którzy nie prezentują jednak imponującej formy. Szału nie robią także gdańszczanie. Nam jednak bliżej do stwierdzenia, że w niedzielę po pełną pulę sięgną gospodarze.

Kuba Olkiewicz nie pokusił się o wskazanie zwycięzcy w batalii Warty z Lechią. Zdaniem naszego redakcyjnego kolegi w Grodzisku Wielkopolskim padnie remis. Pozostaje mieć nadzieję, że kibice zobaczą chociaż gole.

Warta Poznań – Lechia Gdańsk, sytuacja kadrowa

Dawid Szulczek nie będzie miał do dyspozycji trzech zawodników. Za kartki pauzuje Jan Grzesik. Problemy zdrowotne mają zaś Bartosz Kieliba i Mateusz Kupczak.

Marcin Kaczmarek także nie może skorzystać z trzech piłkarzy. Kontuzjowani są: Conrado, Joeri de Kamps i Michal Nalepa.

Warta Poznań – Lechia Gdańsk, ostatnie wyniki

Marcowe mecze to dla Warty sinusoida. Poznaniacy najpierw rozprawili się w Łodzi z Widzewem. Później podopieczni Dawida Szulczka musieli uznać wyższość Wisły Płock. Ostatnio Warta podejmowała u siebie Cracovię, z którą zremisowała 0:0.

Lechia broni się przed spadkiem z Ekstraklasy. Gdańszczanie rundę wiosenna zainaugurowali domowym triumfem z Wisłą Płock. Ostatnio także sięgnęli po pełną pulę. Zdarzyło im się to jednak dopiero po raz drugi. Gracze Marcina Kaczmarka przed własną publicznością ograli Miedź Legnica. W międzyczasie Lechia doznała trzech porażek. Dwukrotnie zaś podzieliła się punktami.

Warta Poznań – Lechia Gdańsk, historia

Pierwszy mecz bezpośredni w sezonie 2022/2023, nie został w pamięci kibiców. 3 września ubiegłego roku na obiekcie w Gdańsku, Lechia zremisowała bezbramkowo z Wartą.

Warta Poznań – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherów

Warta Poznań – Lechia Gdańsk, przewidywane składy

Warta Poznań – Lechia Gdańsk, kto wygra mecz?

Warta Poznań – Lechia Gdańsk, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 19 marca. Telewizyjną transmisję można śledzić na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie można obejrzeć również w usłudze CANAL+ Online. W standardowej ofercie dostęp do kanałów CANAL+ kosztuje 49 zł miesięcznie, jednak korzystając z naszej oferty przez pierwsze trzy miesiące będziecie płacić jedynie 20 zł, dzięki czemu oszczędzicie 87 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.