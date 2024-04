Pressfocus Na zdjęciu: Miguel Luis

Warta Poznań Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2024 19:05 .

Warta Poznań – Korona Kielce, typy i przewidywania

Dla fanów ofensywnego futbolu spotkanie Warty z Koroną może być rozczarowujące. Zespół Dawida Szulczka jako jedyny nie osiągnął jeszcze bariery dziesięciu strzelonych goli w domowych spotkaniach. Kielczanie także nie imponują skutecznością, chociaż trafili do siatki w dwóch z trzech ostatnich meczów w delegacji. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Oskar STS 1,68 Obie drużyny strzelą – NIE Przejdź do STS

Mamy też dla Was typ na to spotkanie od Jakuba Olkiewicza, dziennikarza sportowego oraz współgospodarza m.in. popularnego programu “Tetrycy” na kanale Goal.pl na youtube. Felietony Kuby znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

Jakub STS 2,50 Poniżej 1‚5 bramki Przejdź do STS

Warta Poznań – Korona Kielce, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Warta Poznań Zawodnik Powrót Kacper Przybylko Uraz więzadła krzyżowego Początek maja 2024 Tomas Prikryl Zawieszenie (bezpośrednia czerwona kartka) Po 1 meczu Dawid Szymonowicz Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Korona Kielce Zawodnik Powrót Yoav Hofmayster Zawieszenie (2 żółte kartki) Po 1 meczu Bartosz Kwiecien Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu Jacek Podgorski Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Warta Poznań – Korona Kielce, ostatnie wyniki

Po remisie 1:1 z Zagłębiem Lubin, Warta starała się zapunktować także w meczu ze Śląskiem Wrocław. Ekipa z Poznania potrafiła wyrównać stan meczu, ale ostatecznie musiała uznać wyższość rywala po golu Erika Exposito. W lepszym humorze jest Korona, która niedawno pokonała 1:0 Stal Mielec. Dla drużyny z Kielc była to pierwsza ligowa wygrana od 12 lutego i zakończonej wynikiem 2:1 potyczki z ŁKS-em Łódź.

Warta Poznań – Korona Kielce, historia

Poprzedni mecz tych drużyn zakończył się remisem 1:1. Korona w ostatniej chwili wywalczyła punkt, czym przerwała serię porażek z Wartą. Poznaniacy wygrali wcześniej 5:1 i 1:0.

Warta Poznań – Korona Kielce, kursy bukmacherskie

Za minimalnego faworyta uznawana jest Warta, której wygraną wyceniono na 2.55. Kurs na remis wahają się od 3.05 do 3.20. Z kolei za wygraną Widzewa można zarobić nawet 2.90. Z tego powodu zachęcam przy rejestracji nowego konta do skorzystania z STS kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Warta Poznań – Korona Kielce, kto wygra

Jak zakończy się mecz? Wygrana Warty 0% Remis 0% Wygrana Korony 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Warty

Remis

Wygrana Korony

Warta Poznań – Korona Kielce, przewidywane składy

Warta Poznań Dawid Szulczek 3-4-3 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Korona Kielce Kamil Kuzera Warta Poznań Dawid Szulczek 3-4-3 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Korona Kielce Kamil Kuzera Rezerwowi ▼ 1 Adrian Lis 4 Dimitrios Stavropoulos 8 Niilo Mäenpää 28 Filip Borowski 29 Dario Vizinger 77 Stefan Savic 1 Konrad Forenc 5 Marius Briceag 7 Jakub Lukowski 20 Adrian Dalmau 21 Danny Trejo 28 Marcus Godinho 98 Mateusz Czyzycki

Warta Poznań – Korona Kielce, transmisja meczu

Mecz Warty z Koroną będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Ten pojedynek możesz obejrzeć na żywo również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 45 zł. Dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące kosztuje teraz 39zł/mies., a po tym okresie 54zł/mies. Cena uwzględnia także rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.